Neuenkirchen-Vörden. Eine besondere Ehre wurde jüngst Markus Waltrapp zuteil. Der ehemalige Schüler der Heimstatt Clemens-August in Neuenkirchen-Vörden durfte als Co-Moderator Ludger Abeln – den ehemaligen NDR-Fernsehmoderator – unterstützen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe in Niedersachsen beging in Hannover den Tag der Behindertenhilfe. „10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – ein Grund zum Feiern!?“ lautete das Thema. Rund 130 Gäste aus ganz Niedersachsen nahmen an der Veranstaltung im Stadtteilzentrum „Krokus“ teil. Mit dabei war auch die Heimstatt-Leiterin Angelika Kürten-Schlarmann, die sich freute, dass ihr ehemaliger Schüler die Moderation „richtig locker flockig“ absolvierte.

Markus Waltrapp spielt in der Heimstatt-Mannschaft Fußball und agiert zusammen mit einem Mitbewohner als Mannschaftsbetreuer. Er ist beim Andreaswerk tätig und assistiert den Hausmeistern der drei Neuenkirchener Schulen. „Das gefällt mir sehr gut“, sagt er. Weil er auch im Werkstattrat beim Andreaswerk mitmachte, ist er Nicole Nordlohne von der Caritas Vechta positiv aufgefallen. Sie stellte den Kontakt zu Ludger Abeln her. Das sei dann alles „über Whats App und Telefon“ gelaufen, erzählt der junge Mann. Ohne zu üben, mit einer Besprechung kurz vor Beginn, sei es losgegangen. Mit vielen Reden, die Markus Waltrapp klar machten, dass es bei der Inklusion „noch Verbesserungsbedarf“ gebe. Beeindruckt war der Neuenkirchener von den anderen Menschen mit Handicap, die sich und ihr Können vorstellten. Marion Tapken aus Garrel zeigte ihren aus Ton gestalteten Kreuzweg. Gefreut hat sich Markus Waltrapp auch über den Jugendlichen aus Dinklage, der trotz Handicap ein begabter Klavierspieler ist und dessen Mutter beim Interview die Antworten in Zeichensprache übersetzte.

Nach den verschiedenen Workshops am Nachmittag durfte Markus Waltrapp die Abschlussrede „auf einem Zettel aufgeschrieben“ vortragen, weil Ludger Abeln schon unterwegs gewesen sei. „Ein total tolles Erlebnis“ sei das Ganze für ihn gewesen, freut sich der Neuenkirchener.