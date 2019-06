Das Sommerfest-Orga-Team der Heimstatt Clemens-August lädt ein: (v.l.) Helmut Hilgefort, Monika Torbecke, Burkhard Taupke-Lieb, Doris Klosa, Christine Sommer und Christina Vornholt-Heine. Foto: Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Nach zwei Jahren ist es wieder so weit: Das große Sommerfest der Heimstatt Clemens-August startet am Sonntag, 23. Juni, um 14 Uhr in Neuenkirchen-Vörden. Das Organisationsteam stellte jetzt das umfangreiche Programm vor.