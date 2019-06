Neuenkirchen-Vörden. Ab sofort sind Tischbestellungen zum 4. Bürgerbrunch möglich. Die Vorbereitungen der Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden in Kooperation mit den Treckerfreunden Severinghausen laufen auf Hochtouren.

Auf dem weitläufigen und sehr idyllisch gelegenen Gelände der Treckerfreunde Severinghausen in der Severinghausener Mark trafen sich der erste Vorsitzende Marco Menke, der zweite Vorsitzende Alois Wessel, Beisitzer Michael Schnieder und Platzwart Andreas Uchtmann mit zwei Damen von der Bürgerstiftung zur Lagebesprechung. Marianne Rehling und Kirsten Jürgens, beide aus Vörden, organisieren dieses Großereignis zusammen mit weiteren Mitstreitern. Und es gibt eine ganze Menge zu tun.

580 Teilnehmer zählte der letzte Bürgerbrunch im Jahr 2017. 1200 Brötchen und 40 Liter Eimasse für Rührei wurden an insgesamt 70 Bierzelttischen verputzt, wusste Marianne Rehling zu berichten. Mit rund 300 Leuten startete dieses Angebot im Jahr 2013. "Die Zahlen gehen stetig nach oben", freute sich Alois Wessel. Der Bürgerbrunch findet alle zwei Jahre in zeitlicher Nähe zum Treckertreffen statt, um Synergieeffekte zu nutzen. Für Vereine, Cliquen, Familien und Nachbarschaften ist die Anmeldung denkbar einfach.

Wer eine Spende in Höhe von 45 Euro auf das Konto der Bürgerstiftung (IBAN DE97 2806 7068 0008 5006 02) überweist, kann am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 15 Uhr eine Bierzeltgarnitur nutzen. Zusätzlich stehen Brötchen (ohne Belag), Spiegel- und Rühreier sowie "Kaffee satt" für die Teilnehmer zur Verfügung. Alles andere wie Geschirr, Butter, Brotbelag etc. bringen die Gruppen selber mit.

Die Bürgerstiftung sorgt natürlich auch für die Unterhaltung der Gäste. Für die Jüngsten gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg und einen großen Sandspielplatz. Die "M + M-Tanzgruppe" aus Vörden unter Leitung von Merle Rehling und Miriam Diersen tritt auf und eine große Tombola lockt mit tollen Preisen. Zahlreiche Firmen und Privatpersonen unterstützen die Aktion mit Geld- und Materialspenden. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, aber "die Treckerfreunde haben einen guten Draht nach oben", schmunzelte Marianne Rehling.

Weitere Informationen unter www.buergerstiftung-nv.de.