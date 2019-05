Neuenkirchen-Vörden. Ein Brand im Campemoor im Grenzgebiet zwischen Vechta und Neuenkirchen/Vörden hat am Sonntagmittag die Freiwillige Feuerwehr Vörden beschäftigt: Rund 300 bis 400 Meter Moorfläche waren in Brand geraten, das Feuer hatte sich wohl durch den Wind rasch ausgebreitet.

Vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarette dürfte den Brand ausgelöst haben, vermutet Ralf Bürger, der Ortsbrandmeister Feuerwehr Vörden im Gespräch mit unserer Redaktion. In Brand geraten war zunächst ein renaturierter Böschungsstreifen. Der Brand hatte sich alsbald auf die Moorfläche ausgedehnt.

Die Feuerwehr hatte dabei Glück im Unglück: Ganz in der Nähe der Brandstelle befand sich ein Damm, der auch mit den schweren Feuerwehrfahrzeugen befahrbar war - was im Moor nicht immer der Fall ist. Ein in der Nähe befindlicher Landwirt hatte eines seiner Güllefässer mit Wasser gefüllt. Dieses wurde dann mit einem Trecker zum Einsatzort gebracht und diente als Löschreservoir.

Nachdem der große Flächenbrand abgelöscht war, galt es noch ein paar punktuelle Glutnester nachzulöschen. (Weiterlesen: Warum ist ein Moorbrand so schwer zu löschen?)