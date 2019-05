Neuenkirchen-Vörden. Alljährlich zum Auftakt der Schützenfestsaison lädt die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden alle Königspaare und Präsidenten ihrer sechs Schützenvereine zu einem Empfang ein, um ihnen für ihr Engagement zu danken.

Der Ursprung der Schützenvereine, so Bürgermeister Ansgar Brockmann in seiner Rede, liege im Mittelalter. Sie seien zur Verteidigung der örtlichen Gemeinschaft und Landesverteidigung gegründet worden. Heute seien sie eine wichtige Säule des Brauchtums, bei der Schießsport, Geselligkeit und Gemeinschaftserleben gepflegt würden. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit sei es wichtig, Wurzeln und Traditionen zu haben. Das mache einen Teil von dem aus, was man als „zu Hause“ empfinde. „Daheim sind wir hier in Neuenkirchen-Vörden, (…) wo es Vereine und Gemeinschaften wie unsere Schützenvereine gibt, die Verwurzelung und Heimatverbundenheit schaffen“, so der Bürgermeister.



Auch fände in den Schützenvereinen eine generationsübergreifende Zusammenarbeit statt, denn es seien viele junge Menschen darin tätig. Sie würden dort soziale Kompetenz und die Werte des Gemeinsinns und aktiver Mitarbeit kennenlernen, Eigenschaften, die die moderne Gesellschaft mehr denn je nötig hätte.

Sämtliche Majestäten wurden namentlich begrüßt. Bei den Kindern waren das für Campemoor: Lena Eilers mit Jonas Prues, für Hinnenkamp: Till Rüdiger mit Mirja Görtemöller, Hörsten: Mia-Paula Kettler mit Jona Schrader, Nellinghof: Henrik Schönfeld und Anna Böckermann, Neuenkirchen-Biest: Hannes Punte mit Henny Lamping, Vörden: Hanna Rohmann mit Ruben Schmereim.

Als Königspaare der Erwachsenen begrüßte Brockmann aus Campemoor: Rainer und Angelika Duffe, Hinnenkamp: Karsten Krämer und Svenja Räther, Hörsten: Klaus Rüdiger mit Birgit Fischer, Nellinghof: Christof Ferneding und Katrin Girod, Neuenkirchen-Biest: Günter und Heidi Wübbeling, für Vörden: Dennis Schrader und Jessica Grambert.