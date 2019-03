Neuenkirchen-Vörden. Bei der Aufführung der plattdeutschen Komödie „Trecker, Skat un Mannslüüd“ bewiesen die Laienspieler von „Dee Speeldeel Vörden“ in drei Akten reichlich Humor und schauspielerisches Geschick – sehr zum Gefallen des Publikums der ersten zwei Vorstellungen am Wochenende.

Der eine hat nur Augen für das eigene Skatblatt, der andere nur für die PS-Stärken seiner Traktoren. Männer sind schon rätselhaft, finden nicht nur Wiebke und Mareike. Um die Aufmerksamkeit ihrer angehimmelten Männer zu erlangen, lassen sich die Damen so einiges einfallen.

Besonders zu überzeugen wusste Marleen Junghans in ihrer Rolle als Mareike Heinemann. Die 25-jährige Mareike ist frustriert darüber, dass ihr angehimmelter Enno, ein Landmaschinentechniker im jungen Alter, ihre Annäherungsversuche nicht erwidert. Denn Enno Lehmann, urkomisch gespielt vom erstmals auf der Vördener Schauspielbühne in Erscheinung tretenden David Eisele, hat nur Augen für die Welt der Trecker. Aber nicht nur Mareike hat ihre Schwierigkeiten mit den „Mannslüüd“. Auch die auf die Fünfzig zugehende Wiebke Jürgens (Monika Diersen) ist frustriert. Ihr Ehemann Willi (Gerd Lohaus) verbringt lieber seine Zeit mit seinem Freund Jan Kneemeier (Ansgar Heine) beim Skatspielen als mit seiner Frau.

Um die beiden zu ihrem Glück zu zwingen, wollen die Frauen die Männer mithilfe des „Dorfcasanovas“ Theo Pape (Sven Rechtien) eifersüchtig machen. So richtig gelingen soll ihnen das aber nicht. Wenig verwunderlich, denn die Männer haben ja nichts anderes im Sinn als Skat und Trecker. Die gerne tratschende „Nachrichtenbörse“ des Dorfes, Lene Wefer (Anneke Eisele), bekommt zudem Wind von den Gerüchten, deutet diese jedoch nicht richtig. Schließlich möchte sie den unwissenden Theo für seine angebliche Liebschaften mit gleich zwei Frauen bestrafen.





Als sich der ganze Trubel im Verlauf des kurzweiligen und unterhaltsamen Stückes aufklärt, ist es die Großmutter von Mareike und die Wirtin der Dorfkneipe, in der sich die gesamte Handlung abspielt, Johanne Heinemann (Roswitha Buck), die ein anderes Rezept zur „Männergewinnung“ vorschlägt. Statt die Männer eifersüchtig zu machen, sollen sie stattdessen Interesse für ihre Welten der Karten und Traktoren zeigen. Anfänglich sind Mareike („Soll ich etwa so lange Diesel trinken, bis ich so laut knatter wie ein Trecker?“) und Wiebke („Soll ich mich durch eine Walze so platt machen lassen wie eine Skatkarte?“) zwar nicht von der Idee begeistert, gehen jedoch dennoch auf den Vorschlag der Dorfwirtin und Großmutter ein. Bestens vorbereitet von der Ehefrau des Skatkumpels und zugleich Freundin Else Kneemeier (Ulrike Droste-Bohne), unternehmen sie einen weiteren und letzten Versuch, „ihre“ Männer für sich zu begeistern. Als Mareike verschmiert mit Öl und Mechaniker-Latzhose und Wiebke mit einem Dekolleté voller Skatkarten die Dorfkneipe betreten, ist im Publikum endgültig kein Halten mehr.

Ob der verzweifelte Versuch von Wiebke und Mareike bei Willi und Enno fruchtet? Weitere Spieltermine in der Vördener Schützenhalle: Samstag, 23. März 2019, 19.30 Uhr; Sonntag, 24. März, 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen); Samstag, 30. März, 19.30 Uhr. Karten sind weiterhin bei der Volksbank Vörden erhältlich.