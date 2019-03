Neuenkirchen-Vörden. Die Vördener Laienspieler von "Dee Speeldeel" feiern am Samstag, 16. März 2019, Premiere in der Schützenhalle mit ihrem neuen Theaterstück „Trecker, Skat un Mannslüüd“.

Alles andere als glatt liefen die Vorbereitungen des Vördener Vereins. Krankheitsbedingte Ausfälle gestalteten die Planungen schwierig. Die Hobby-Schauspieler ließen sich davon jedoch nicht aufhalten und fiebern nun der Premiere des neuen Stücks entgegen.

Auf der aufwendig aufgebauten Bühne in der Schützenhalle werden dabei auch zwei neue Gesichter zu sehen sein. Sven Rechtien, als Liebesabenteurer Theo Pape, und David Eisele, der den jungen Landmaschinentechniker Enno Lehmann mimt, werden erstmals im plattdeutschen Theater auftreten. Unterstützt werden sie von den bühnenerprobten Spielern um die Vereinsvorsitzende Roswitha Buck, Marleen Junghans, Monika Diersen, Gerd Lohaus, Ulrike Droste-Bohne und Anneke Eisele. Kurzfristig eingesprungen ist zudem Ansgar Heine, der außerplanmäßig nun ebenfalls im Stück auftritt.

Zum Inhalt des Stücks Mareike (Marleen Junghans), 25 Jahre jung, meint, sie sei im heiratsfähigen Alter, und Wiebke (Monika Diersen), auf die fünfzig zugehend, freut sich auf ihre Silberhochzeit. Beide haben jedoch Probleme mit „ihren“ Männern. Mareike möchte sich gern den Enno (David Eisele) angeln, doch der interessiert sich weder für Mareike noch für andere Frauen, seine Welt sind die Trecker, nur dafür hat er Augen. Wiebke ist zwar „ordnungsgemäß“ verheiratet, doch ihr Mann Willi (Angar Heine) ist seit Jahren nur mit seinen Skatabenden beschäftigt und kann sich eine Silberhochzeitsfeier eher mit seinen Skatbrüdern als mit seiner Frau vorstellen. Kann vielleicht der „Dorfcasanova“ Theo (Sven Rechtien) helfen und die beiden Männer in die Eifersucht treiben? Doch dann ist da ja auch noch Johanne (Roswitha Buck), die Wirtin des Dorfkrugs. Sie hat aus beruflichen Gründen so ihre Erfahrungen mit den Männern gemacht und schlägt ein anderes Rezept vor.







In diesem Jahr wird die plattdeutsche Komödie „Trecker, Skat un Mannslüüd“ von Detmar Dirks aufgeführt. „Das Stück passt einfach sehr gut in die Region hinein. Trecker, Skat und Kneipe – das ist wie gemacht für die Gegend“, meinte Christina Hamberg, die das Stück ausgesucht hat. Unter ihrer Regie proben die Vördener Laienspieler aktuell zwei Mal die Woche. In der letzten Woche vor der Premiere wird das Pensum gar nochmal aufgestockt. Vor der Premiere am Abend des 16. März hält der Verein am Nachmittag seine Generalprobe ab, zu der auch die Bewohner des Altenpflegeheims Haus Bergquell und die Patienten des Pflegedienstes „Kommt und Hilft“ eingeladen sind.

Bei den Aufführungsterminen gibt es in diesem Jahr derweil eine Änderung. „Dieses Mal haben wir nur eine Kaffeeveranstaltung. Dafür haben wir eine weitere Vorstellung am späten Sonntagnachmittag“, erklärt Roswitha Buck. Die Termine im Überblick:

Samstag, 16. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 17. März, 17 Uhr

Samstag, 23. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 24. März 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen)

Samstag, 30. März, 19.30 Uhr

Karten zu allen Vorstellungen sind bei der Volksbank Vörden erhältlich.