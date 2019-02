Neuenkirchen-Vörden. Einen großes Interesse an Mitgliedschaften erlebt offenbar zurzeit der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Auch in Neuenkirchen-Vörden ist diese Entwicklung zu spüren.

Der Kreisverband Vechta beabsichtigt daher, in der südlichsten Gemeinde des Landkreises Vechta eine neue Nabu-Ortsgruppe zu gründen. Zu einer ersten Auftaktveranstaltung kamen rund 30 Interessierte in den Neuenkirchener Kulturbahnhof.

„Das Interesse am Naturschutz wächst merklich in der Bevölkerung“, sagte der Vorsitzende der Kreisgruppe Vechta, Ludger Frye. Anfragen im steigenden Maße erreichten den Nabu auch aus Neuenkirchen-Vörden. Dies habe nicht erst die Diskussion um den Erhalt des Habichtshorst-Waldes in der Siedlung Kleiner Esch im Herbst des vergangenen Jahres gezeigt. In Neuenkirchen und Vörden engagieren sich demnach bereits – geschätzt – 140 bis 150 Mitbürger für den Nabu – Tendenz steigend, laut Freye. Dieser sprach gar von einer Verdreifachung der Mitgliederzahl. Neben der Diskussion um den Erhalt des kleinen Habichtshorst-Wäldchens lägen den Südoldenburgern die Themen Insektensterben und Bebauung von Grünflächen besonders am Herzen.

„Neuenkirchen-Vörden hat enorm etwas zu bieten. Wir haben hier eine Ansammlung von Seltenheiten, die vielen gar nicht bewusst ist“, so Frye. Er selbst sei häufiger in Campemoor oder in den Dammer Bergen unterwegs. „Es wäre klasse, wenn wir hier eine aktive Gruppe hätten, die diese schönen Orte im Auge behält.“ Bereits zwei Mal existierte im Gemeindegebiet eine Ortsgruppe. Bis 2010 war der Nabu letztmals in Neuenkirchen-Vörden organisiert aktiv. Frye ist zuversichtlich, dass ein weiterer „weißer Fleck auf der Nabu-Landkarte“ demnächst geschlossen werden könne. Mit dieser Meinung stand der Kreisvorsitzende übrigens nicht allein da. Die interessierten Naturfreunde wünschten sich ebenfalls weitere Treffen und eine baldige aktive Ortsgrupe in Neuenkirchen-Vörden.

„Wir befinden uns in einer historischen Phase“, sagte Rüdiger Wohlers. Er ist seit mehr als 25 Jahren Bezirksgeschäftsführer des Nabu Oldenburger Land und Initiator einer erfolgreichen Gründungstour durch Niedersachsen. Im Rahmen dieser Tournee seien in Niedersachsen bereits 30 neue Ortsgruppen entstanden. Und: Landesweit habe der Naturschutzbund – nach eigenen Angaben – bereits die 100000-Mitglieder-Grenze überschritten. Wohlers, der im Anschluss einen Vortrag über heimische Gartenvögel hielt, führte dies auf zwei Themen zurück: Klimawandel und Insektensterben. „Die große tickende Zeitbombe ist der Verlust der Artenvielfalt. Wir haben uns als Gesellschaft sehr weit entfernt von der Natur“, so Wohlers. Umso wichtiger sei die Umweltbildung, der sich der Nabu verschrieben habe.

Am Dienstag, 2. April, 19 Uhr, ist nun im Kulturbahnhof in Neuenkirchen ein weiteres Treffen der Gründungstournee geplant.