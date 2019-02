Neuenkirchen-Vörden Vom geplanten Glasfaserausbau im Landkreis Vechta und damit vom schnelleren Internet profitieren auch bisher unterversorgte Bereiche in Neuenkirchen-Vörden, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung erklärt.

Damit der Ausbau finanzierbar sei, brauche die Gemeinde eine Anschlussquote von mindestens 40 Prozent. Sie empfiehlt daher den Bürgern, sich bereits in der Vorvermarktungsphase ab dem 27. März bis zum Stichtag 29. Juni 2019 für einen Anschluss zu entscheiden. Nur in dieser Zeit sparen sich die Bürger die Anschlusskosten.

Neuenkirchen-Vörden und Umgebung seien eine junge, wachsende und wirtschaftsstarke Region. Internet in Gigabit-Geschwindigkeit sei für den Landkreis Vechta sowie für die Gemeinde ein entscheidender Zukunftsfaktor. Mit der Glasfasertechnologie investiere man nicht nur in die wirtschaftliche Standortattraktivität, um die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Betriebe zu sichern – auch die Bürgerinnen und Bürger profitierten. So können beispielsweise Filme in HD-Qualität schnell heruntergeladen werden, während die ganze Familie zeitgleich im Internet surft. Musik- und Videostreaming-Dienste in High Definition nutzen oder einfach nur besser telefonieren – all das mache der Glasfaserausbau möglich. Dabei solle auch an die Wertsteigerung der jeweiligen Immobilien gedacht werden.

Neben rund 6300 privaten Haushalten und Unternehmen sollen auch rund 80 Schulen und Bildungseinrichtungen sowie die Krankenhäuser fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Mit dem Glasfaserausbau werde sich auch die Mobilfunkversorgung spürbar verbessern, da die Sendemasten an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Dass die Gemeinde den Sprung ins digitale Zeitalter schaffe, liege nun auch in den Händen der Bürger, die sich auf www.vodafone.de/vechta registrieren können.