Neuenkirchen-Vörden. Der Bürgermeister aus Neuenkirchen-Vörden hatte einen Rekord zu verkünden. „Wir haben im Moment 15 Bebauungspläne vor der Brust. Das hat es in unserer Gemeinde noch nie gegeben“, sagte Ansgar Brockmann.

Die „Wohnbebauung in unserer Gemeinde“, die der CDU-Ortsverband Neuenkirchen thematisierte, stieß bei den Bürgern dann auch auf reges Interesse. Alle vorbereiteten Sitzplätze im Saal Otte waren besetzt. Die Besucher erlebten eine gut vorbereitete Veranstaltung – mit hohem Informationsgehalt zu den sechs Themenbereichen Bauen in zweiter Reihe, Verdichtung im Ortskern, Ausgleichsflächen für versiegelte Sektoren, Bauen im Außenbereich, altersgerechtes Wohnen und Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung.

Helmut Steinkamp übernahm dabei als Moderator das Mikrofon. Die Beantwortung der Sachfragen ließen sich Bürgermeister Brockmann und Bauamtsleiter Jürgen Rolfes nicht nehmen. Die von Steinkamp zu Beginn der Veranstaltung ausgesprochen Bitte, keine einzelnen, persönlichen Probleme vorzutragen, führte zur einer erfreulichen Versachlichung einer durchaus lebhaften Diskussion.





Auf die Frage, welche Optionen einer Bebauung in zweiter Reihe in der Gemeinde vorhanden seien, antworteten Brockmann und Rolfes, die rechtlichen Voraussetzungen dafür sollten verstärkt geschaffen werden, indem die Bebauungspläne angepasst würden. Der Anfang sei bereits mit dem ersten Teil der Siedlung Kleiner Esch gemacht worden, Teil zwei folge. Auch aus Vörden würden bereits Interessensbekundungen vorliegen. Grundsätzlich seien beim Bauen in zweiter Reihe allerdings maximal drei Wohneinheiten auf den Grundstücken möglich.

Zur Verdichtung der Ortskerne von Neuenkirchen und Vörden wurde festgestellt, dass geeignete Grundstücke von Investoren stark nachgefragt werden. Gebäudehöhe, Dachneigung oder Anzahl der Wohnung werden grundsätzlich von der Gemeinde vorgegeben, nicht aber der Baustil. Etwa 130 Wohnungen in mehrgeschossigen Häusern seien bereits erstellt worden, so Rolfes. Hätte man diesen Wohnraum in Form von Einfamilienhäusern geschaffen, wären dafür 15 Hektar landwirtschaftliche Fläche erforderlich gewesen. Ortskernverdichtung und Bauen in zweiter Reihe seien daher gute Mittel im Kampf gegen den Flächenfraß.

„Wir sind sauber“, konnte Brockmann sichtlich zufrieden die Frage beantworten, inwieweit die Gemeinde ihren Verpflichtungen zum Anlegen von Ausgleichsflächen nachgekommen sei. Das Ausmaß der erforderlichen Maßnahmen wird nach einem Punktesystem errechnet, wobei der Grundsatz gilt: Je schwerer der Eingriff in die Natur, desto größer der erforderliche Ausgleich.

„In den Außenbereichen ist grundsätzlich kein Wohnungsbau zulässig. Der Wohnbedarf muss in den Ortszentren gedeckt werden“, so die Aussagen von Brockmann und Rolfes. Ausnahmen gelten allerdings für die Landwirtschaft, bei Baulücken sowie für Ersatz- oder Anbauten. Wenig genutzt worden sei bisher allerdings die Möglichkeit der Umnutzung von Gebäuden. Große Baugebiete werde es in den Außenbereichen nicht geben, stellte der Bürgermeister mit Bestimmtheit fest. „Reden Sie mit uns oder dem Landkreis, bevor sie etwas unternehmen“, riet er allen Betroffenen.



Auch in Neuenkirchen-Vörden sei der Trend zu beobachten, dass ältere Menschen aus ihren großen, häufig von ihnen alleine bewohnten Häusern in kleinere, zentral gelegene Wohnungen umziehen. Die Rahmenbedingungen für die Erstellung von altersgerechtem Wohnraum wolle die Gemeinde schaffen, so der Verwaltungschef, umgesetzt werden müssten die Projekte allerdings durch Investoren.

Zu den Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung warf Moderator Steinkamp die Frage in den Raum, ob die Gemeinde immer weiter wachsen wolle oder müsse – und wie sie gegebenenfalls darauf reagieren werde. Bis 2031 solle die Einwohnerzahl laut einer neueren Prognose auf rund 11 200 steigen, erläuterte Bürgermeister Brockmann. Deshalb müsse die gemeindliche Wohn- und Infrastruktur geplant und fortentwickelt werden. Dazu gehören die ärztliche Versorgung, die Einkaufssituation, Schulen, Kindergärten oder das Wegekonzept. Die außergewöhnlich hohe Zahl von 15 Bebauungsplänen in Arbeit belege, dass viel in Bewegung sei. Das Wachstum müsse aber gesteuert werden. Deshalb sei gegenüber der Verwaltung des Niedersachsenparks bereits der Wunsch geäußert worden, dort im Moment keine Großfirmen mit hohem Personalbedarf anzusiedeln. „Das verkraften die umliegenden Gemeinden nicht“, so Brockmann.

„Es ist schön, dass wir in einer Wachstumsregion leben, in der auch unsere Kinder eine Zukunft haben. Besser wir machen uns Gedanken, wo der nächste Kindergarten bebaut wird als darüber, welchen wir schließen müssen, wie in einigen Harzregionen“, war dann auch das wohl passende Schlusswort eines Besuchers, das großen Anklang fand.