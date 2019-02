Neuenkirchen-Vörden. Der Gemeinderat ist einstimmig einer Empfehlung des Bauausschusses gefolgt und hat den nächsten Schritt im Planverfahren für die Änderung des Bebauungsplanes "Nördlich Bohnenkamp" vollzogen. In dem Sektor in Vörden soll unter anderem eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren entstehen.

"Die verkehrliche Erschließung der zukünftigen Altenpflegeeinrichtung soll – aufgrund der im Vorfeld geführten politischen Diskussion – über die geplante Wohnstraße erfolgen. Zur Absicherung ist im Bebauungsplan ein Zu- und Abfahrtsverbot zu der Straße In den Kämpen aufgenommen worden", hieß es unter anderem in der Vorlage für die Ratsmitglieder.





Details sind für Interessierte in Kürze im Rathaus einsehbar, denn die Kommunalpolitiker haben in ihrer Sitzung den entsprechenden Auslegungsbeschluss gefasst. Im Rahmen der vorgesehenen Bebauungsplan-Änderung wird zudem in der Siedlung In den Kämpen der bebaubare Bereich der Grundstücke entlang der L 846 (Hinnenkamper Straße) vergrößert. Eine vom Landkreis Vechta bereits gebilligte Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze hebt entlang der Landestraße eine Bauverbotszone von 20 Metern künftig auf.

Grünes Licht für Mühlendamm-Ausbau

Ebenfalls vom Gemeinderat angenommen wurde die Bauausschussempfehlung für einen ersten Teilausbau der Straße Mühlendamm zwischen Kreuzung Kahler Wall und Höfftenweg in Vörden im Jahr 2019. Die Maßnahme sieht die Herstellung einer einseitigen Gehweganlage einschließlich neuer Straßenbeleuchtung vor. Auch zwei Baumtore kommen hinzu. Im aktuellen Gemeindehaushalt stehen für Teil I des Mühlendamm-Vorhabens 125000 Euro bereit.

Finaler Beschluss zum Ortskern Neuenkirchen

Für den Sektor "Ortskern Neuenkirchen" (Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40) ist der finale Satzungsbeschluss gefasst worden. Demnach ist der Weg für einige Neugestaltungs- und Bauwünsche im Bereich von Große Straße, An der Bleiche und Küsterstraße jetzt frei. Unter anderem ist hier die Schaffung barrierefreier Wohnungen durch die katholischen St.-Bonifatius-Stiftung geplant.





Aber auch der Nachweis von Einstellplätzen im Ortskern wird nun geregelt. Dieser erfolgt "in Abhängigkeit der Wohnungsgröße" (kleiner oder größer 50 Quadratmeter) und soll in den Straßenzügen Große Straße und An der Bleiche dazu beitragen, "den vermehrten Parkraumbedarf bei einer Steigerung der Mehrfamilienhausbebauung zu bewältigen", heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Nachweispflichtig sind die Bauherren.

Bau-Regelungen für Kleiner Esch

Ebenfalls einmütig hat der Gemeinderat das Verfahren zur Bebauungsplanänderung im Abschnitt Kleiner Esch – einer rund 50 Jahre alten Siedlung im Ortsteil Neuenkirchen – vorangebracht. Der Auslegungsbeschluss wurde getroffen. Durch die Änderungen wird hier unter anderem künftig bei größeren Bauten die Zahl der zulässigen Wohneinheiten (drei bis acht) festgelegt sowie eine Eingrenzung der Gebäudehöhen (Traufe/First) und eine Anpassung von Baugrenzen an der Alfhausener Straße vorgenommen.

Das Planverfahren Kleiner Esch ist im Rat allerdings erst beendet, wenn die Ortspolitiker in einem nächsten Schritt den sogenannten Satzungsbeschluss fassen.

Ricon erweitert Hallenkapazität

Bürgermeister Ansgar Brockmann hat die Kommunalpolitiker und die Öffentlichkeit informiert, dass das Landtechnik-Unternehmen Grimme zur Erweiterung der Hallenkapazität seines Tochterbetriebes Ricon im Niedersachsenpark weitere zwei Hektar Fläche erworben hat.

Infos zum Breitband-Ausbau

Am 16. April können sich interessierte Bürger in Neuenkirchen-Vörden über den geplanten Breitband-Ausbau im Kreis Vechta bzw. im Gemeindegebiet informieren. Entsprechende Einladungen sollen in den nächsten Tagen an die Haushalte im Ort verteilt werden, erläuterte Bürgermeister Brockmann während der Ratssitzung. Bereits Ende März wird im Kreishaus in Vechta in einem feierlichen Rahmen der offizielle Startschuss für die Breitband-Offensive (schnelleres Internet) gegeben.