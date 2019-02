Neuenkirchen-Vörden. Die Gemeinde wird dem Investor des künftigen Wohnquartiers Am Mühlenhof das Anpflanzen von 30 heimischen, hochstämmigen Laubbäumen vorschreiben. Das hat der Rat in Neuenkirchen-Vörden im Rahmen des noch laufenden Planverfahrens mit klarer Mehrheit beschlossen.

Verbunden mit dem sogenannten Auslegungsbeschluss, der die Öffentlichkeit einbindet und ihr Einsicht ermöglicht, votierten 12 Kommunalpolitiker aus den Reihen von CDU und Wählergemeinschaft IGNV sowie Bürgermeister Ansgar Brockmann für eine exakte Baum-Regelung. Gegen eine solche Festsetzung stimmten die Ratsmitglieder der SPD/FDP-Fraktion. Der Christdemokrat Holger Walter enthielt sich, während Anke Leferenz-Lehnert (IGNV) und Waldemar Herdt (AfD) nicht an der Sitzung teilnehmen konnten.

Zuvor hatte es unter den Gemeinderatsmitgliedern einen lebhaften Schlagabtausch um Sinn oder Unsinn einer solchen Vorgabe an den Investor gegeben. Der Beschluss, die 30 Laubbäume auf dem Gelände des geplanten Wohnquartiers zu pflanzen, solle "ein Wegweiser sein, dass wir künftig stärker auf Begrünung setzen", stellte beispielsweise IGNV-Ratsherr Heinrich Hoppe für die Mehrheitsgruppe heraus. Heinrich Brandt (CDU) unterstrich, dass er es sinnvoll finde, "als Kommune künftig solche grünen Inseln zu schaffen".



Die SPD/FDP-Fraktion begrüßte durch Andreas Frankenberg ("hervorragend für Vörden") zwar den Bau des Wohnquartiers Am Mühlenhof mit vielen Bäumen, wollte einer konkreten Festschreibung der Zahl 30 im Bebauungsplan aber nicht zustimmen. Frankenberg warnte vor einer starren Regelung, die sich auf Dauer auch zu einem Problem entwickeln könnte. Und für ein deutliches Mehr an Begrünung könne die Gemeinde auch anderswo – beispielsweise durch Anpflanzungen an Feldwegen – sorgen, sagte er.

Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen teilte dem Rat unterdessen mit, dass im konkreten Fall des Wohnquartiers Am Mühlenhof am südlichen Ortseingang von Vörden der Investor S&W Immobilien mit einer exakten Festlegung der Zahl der Bäume keine Problem habe. Die Sozialdemokraten hielt das jedenfalls nicht davon ab, die CDU für ihr Abstimmungsverhalten in den Wochen zuvor zu kritisieren. In der jüngsten Bauausschusssitzung hätten die Unions-Vertreter zunächst geschlossen für eine Baum-Vorgabe gestimmt, wenige Tage später im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss dann ausnahmslos dagegen, nun im Rat wieder alle (mit Ausnahme von Holger Walter) dafür, stellte Andreas Frankenberg mit Wortmeldungen und Zwischenrufen fest.

Sollte es in den kommenden Wochen keine größeren Überraschungen mehr geben, dürfte die Baum-Regelung am Ende des öffentlichen Planverfahrens jedoch in der Satzung für das Bauvorhaben zu finden sein. Hierfür haben Bauausschuss, Verwaltungsausschuss und der gesamte Rat im Frühjahr aber noch einmal einen gesonderten, finalen Beschluss zu fassen, sehen die gesetzlichen Bestimmungen vor.