Neuenkirchen-Vörden. So einige Veränderungen gab es bei den jüngsten Vorstandswahlen des Fahr- und Reitvereins Neuenkirchen. Gleich vier Vorstandsmitglieder standen bei der Generalversammlung im Saal Otte für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. An der Spitze des Vereins steht nun Gerd Wördemann, der die Nachfolge von Werner Steinkamp antritt.

Mit Präsentkörben ausgestattet, bedankte sich der neugewählte Vorsitzende Gerd Wördemann für die Arbeit der scheidenden Vorstandsmitglieder. Neben dem bisherigen Vorsitzenden Werner Steinkamp beendeten auch Heidi Wübbeling (2. Vorsitzende), Jutta Keßling (Jugendwartin) sowie Kerstin Dirla (Kassenwartin) ihre Vorstandstätigkeit. Neu in den Vorstand rückten Jeanette Oevermann (2. Vorsitzende), Meike Kleyböcker (Jugendwartin) und Heike Koop (Kassenwartin). Weiterhin gehören Hendrik Bohne (2. Vorsitzende), Stefanie Oevermann (Schriftführerin) sowie deren Stellvertreterin Nicole Finke dem obersten Gremium des Vereins an. Der Posten des Hallenwartes konnte dagegen zum wiederholten Mal nicht besetzt werden.



Im Vorfeld der Vorstandswahlen zeigte sich Werner Steinkamp in seinem letztmals vorgetragenen Jahresbericht sehr zufrieden. Zufriedenstellend sei etwa der Verlauf des Jubiläumsturniers gewesen. Das 50. Hallenturnier des FRV Neuenkirchen habe ein gutes Ergebnis eingefahren und sei insgesamt ein voller Erfolg gewesen. „Und auch die Jubiläumsfete war ein voller Erfolg“, schmunzelte Steinkamp, der sich zugleich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Turniers beigetragen hatten, bedankte. Ebenfalls gut angenommen wurde der Reiterball, der zusammen mit den Reitfreunden aus Holdorf organsiert wurde.

Als sehr positiv bewertete Werner Steinkamp auch die sportlichen Erfolge des Neuenkirchener Reitvereins. „Ob im Voltigieren, Spring- oder Dressurreiten – unser Verein steht sportlich überall sehr gut da“, meinte Steinkamp. Für den Erfolg seien insbesondere die engagierten Reitlehrer oder Reitlehrerinnen, von denen es im Verein sehr viele gäbe, verantwortlich.

Auch der neue Vorsitzende Gerd Wördemann blickte positiv auf die Zukunft. „Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und ich denke, wir haben eine gute Truppe zusammenbekommen“, so Gerd Wördemann. So stehe demnächst das 100-jährige Vereinsjubiläum vor der Tür. In der Halle müssten dagegen einige Baumaßnahmen vorgenommen werden. „Bei den Böden muss zum Beispiel grundlegend etwas gemacht werden“, meinte Wördemann.