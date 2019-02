Neuenkirchen-Vörden. In der Zimmerei Grefenkamp in Neuenkirchen-Vörden arbeitet zur Zeit Moritz Spiegel aus Bamberg. Er ist auf der Walz und hält die Tradition der Wandergesellen hoch.

Für Handwerksgesellen auf der Walz gelten strenge Regeln. Eine bequeme Reise sieht anders aus. Handy, eigenes Auto oder großes Gepäck sind tabu. Seit 2016 ist der aus Bamberg stammende 23-jährige Schreinergeselle Moritz Spiegel auf der Walz. Vor drei Wochen bat er in der Zimmerei Grefenkamp in Neuenkirchen-Vörden um Arbeit und wurde mit offenen Armen aufgenommen. Inhaber Kurt Grefenkamp ist überzeugt:

"Wandergesellen sind Multitalente, von denen ein Betrieb nur profitieren kann." Kurt Grefenkamp

Am 6. Juni 2016 wurde Moritz von seinem „Exportgesellen“ zu Hause abgeholt. Junge Gesellen, die sich auf die Walz begeben, werden zunächst von einem erfahrenen Wandergesellen, dem „Exportgesellen“, begleitet. Er gibt nicht nur seine Erfahrung weiter, sondern lehrt sie das traditionelle Reisen sowie die Regeln und Gebräuche ihrer Zunft.



Die wenigen Habseligkeiten, die auf die Walz mitgenommen werden, transportiert Moritz in drei „Charlottenburgern“, das sind 80 mal 80 Zentimeter große Tücher, in denen Werkzeug, Wäsche und Schlafsack gebündelt werden. Weiter gehören die Kluft und der Wanderstock, Stenz genannt, zur Ausstattung eines Wandergesellen. Das Wichtigste ist allerdings das Wanderbuch. Ausgestellt von der Zunft, werden in ihm die Tätigkeiten während der Walz nachgewiesen. Moritz Spiegel präsentiert es mit Stolz:

Die Farbe der Kluft ist je nach Zunftzugehörigkeit unterschiedlich, bei den Steingewerken etwa, zu denen Maurer oder Steinmetze gehören, wird eine grau/beige getragen. Moritz trägt die schwarze Kluft der Holzgewerke mit einer roten „Ehrbarkeit“. Das ist ein schmales Stoffband und wird im Gegensatz zur Krawatte ohne Knoten getragen. Die Farbe der „Ehrbarkeit“ weist auf die Zugehörigkeit einer bestimmten Gesellenvereinigung hin.



Leben und Lernen

Die Walz führte Moritz auch zu unseren europäischen Nachbarn in Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz oder Dänemark. Die Aufenthaltsdauer ist unterschiedlich, je nach Arbeit, Lust und Laune. Länger als drei Monate darf er an keinem Ort verweilen, so die Regel. Auch wenn er Schreinergeselle, also Tischler ist, arbeitete er unterwegs als Zimmermann, Stuckateur oder erlernte das Schweißen. So will er nicht nur den Horizont für seinen eigenen Beruf erweitern, sondern weitere Arbeitspraktiken erlernen, denn das ist der Sinn der Walz. Daneben lernen die Gesellen bei der Tippelei, wie die Walz auch genannt wird, fremde Kulturen und Länder kennen und sammeln Lebenserfahrung. Die Walz ist quasi eine lange Fortbildungsreise in beruflicher und persönlicher Hinsicht.

War seit dem späten Mittelalter bis zur beginnenden Industrialisierung die dreijährige Wanderschaft für Gesellen vieler Zünfte Voraussetzung für die Meisterprüfung, sind Handwerker auf der Walz heute Exoten. 2015 wurde die Walz von der UNESCO sogar zum immateriellen Kulturerbe erhoben.

Drei Jahre und einen Tag muss die Walz mindestens dauern. Um den Heimatort muss Moritz dabei einen großen Bogen machen. Den Kontakt zur Familie hält er über Briefe und Postkarten, wobei auch das Telefonieren erlaubt ist, allerdings nicht mit einem eigenen Handy. In den nächsten Tagen verlässt er Neuenkirchen schon wieder in Richtung Freiburg. Dort holt er als „Exportgeselle“ einen jungen Wanderburschen ab. Den wird er je nach Sympathie mehrere Wochen oder sogar Monate begleiten. Wie lange Moritz' Walz dauern wird, steht in den Sternen. Noch möchte er seine Freiheit ohne jeden Zeitdruck genießen. Sein Resumee der bisherigen Walz:

„Das Rad habe ich auf meiner Wanderschaft nicht neu erfunden, aber viele neue Möglichkeiten kennengelernt, es zu drehen“. Moritz Spiegel

Für Kurt Grefenkamp ist es der zweite Wandergeselle, der bei ihm nach Arbeit fragte. Der erste kam nach seiner Walz zu ihm zurück und ist heute noch in seiner Zimmerei tätig.