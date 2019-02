Auf dem kleinen Hügel im Vordergrund, hinter dem sich hier die Künstlerin Charlotte Voigt und Vertreter des Organisationsteams der 675-Jahr-Feier versammelt haben, soll die Vördener Stele im Frühjahr aufgestellt werden. Foto: Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Die Sandstein-Stele, die an das 675-jährige Ortsjubiläum in Vörden erinnert, soll noch im Frühjahr feierlich aufgestellt werden. Auf dem Platz am neuen Busbahnhof soll es dann am 26. April zeitgleich ein kleines Volksfest geben, kündigten die Initiatoren an.