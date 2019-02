Neuenkirchen-Vörden. Die Pläne für das angedachte "Wohnquartier Am Mühlenhof" am Ortseingang von Vörden begrüßen alle Fraktionen im Gemeinderat. Doch bei der Detailfrage, ob den Investoren dieses Vorhabens die genaue Zahl der Bäume vorgeschrieben werden soll, die diese auf dem Gelände zu pflanzen haben, scheiden sich die Geister.

Vor allem IGNV-Ratsherr Heinrich Hoppe ("Brillant, ein gelungenes Projekt") machte sich in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses für eine solche Festsetzung im Bebauungsplan stark und fand beispielsweise in den CDU-Ratsherren Heinrich Brand ("Wir sollten es nicht dem Zufall überlassen") und Markus Grote ("Der Investor sieht keine Probleme") zwei Mitstreiter. Die beiden SPD-Ratsmitglieder im Bauausschuss, Andreas Frankenberg und Günter Plohr, hatten zwar nichts gegen ein Wohnquartier mit allerlei Bäumen und viel Grün, doch die exakte Festlegung einer Zahl von Bäumen sei "nicht zielführend", befand beispielsweise Frankenberg: "Wenn wir damit in der Gemeinde anfangen,..."

Die Planungen der kleinen Investorengruppe um Bernd Winkelmann und Stefan Spiegelburg sehen beim Projekt Am Mühlenhof an der Osnabrücker Straße 66/68 eine Sanierung von bereits bestehenden Gebäuden in Kombination mit Neubauten vor – samt einer Innenhoflösung. Das Konzept war bereits im September durch den Antragsteller S & W Immobilien (mit Sitz in Hasbergen) sowie vom Architekturbüro Mutert (Bramsche) im Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden umfassend dargestellt worden. Später wurde mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes offiziell auch das Planverfahren eingeleitet.





"Ein ausgewogenes Konzept. Die Dorferneuerung spiegelt sich hier wieder", befand jetzt erneut Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen. "Die Investoren wollen hier eine hochwertige Anlage errichten", stellte Bürgermeister Ansgar Brockmann ergänzend fest. Nach den Planungen der Investorengruppe um Bernd Winkelmann soll auf dem Wohnquartiergelände neben nennenswerten Grünflächen auch ein Teil an Sportmöglichkeiten vorgehalten werden. Zudem seien in einem geplanten Mehrfamilienwohnhaus sowie einem Reihenhaus insgesamt 24 barrierefreie Wohnungen in unterschiedlicher Größe vorgesehen. Die Bestandsgebäude sollen hingegen zu Wohn- und Gewerbezwecken umgenutzt werden.

Das Amt für regionale Landesentwicklung in Oldenburg (ArL) prüft unterdessen parallel zu der Bauleitplanung der Gemeinde die auf Grundlage der Dorferneuerung eingereichten Förderanträge. Somit könnten über das Land Niedersachsen und das ArL als Zwischenstationen eventuell einmal mehr auch Gelder, die ihren Ursprung in den Kassen der Europäischen Union in Brüssel haben, nach Vörden fließen.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19. Februar sind nun übrigens alle Ratsmitglieder aufgefordert, über die im Fachausschuss mit CDU/IGNV-Mehrheit (5:2) gefasste Empfehlung abzustimmen, im Bebauungsplan eine genaue Zahl an Bäumen auf dem Gelände festzulegen. Die Diskussion um eine solche Vorgabe dürfte dann noch einmal neu entflammen.

Anzeige Anzeige