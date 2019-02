Neuenkirchen-Vörden. Ein Ratsvorsitzender als Moderator eines launischen Abends, ein Kaplan in der Bütt und zwei Nachwuchskomiker, die mit ihrem „Bettgeflüster“ den Saal Kruse in Grapperhausen zum Toben brachten. Nein, ein gewöhnlicher Samstagabend war das sicherlich nicht – selbst für die närrischen Freunde des CNN. Mit einem Galaabend feierte der Club Neuenkirchener Narren (CNN) am Samstag ausgiebig sein 25-jähriges Vereinsjubiläum und einen wohl für alle Beteiligten unvergesslichen Tag.

„Hätte mir jemand vor 25 Jahren erzählt, dass wir heute in dieser Runde Jubiläum feiern, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagte CNN-Präsident Frank Umlandt. Er erinnerte sich an die Anfänge des Vereins zurück, die von so manch unterhaltsamer Anekdote geprägt waren. „Durch unsere Freundschaft ist das Ganze entstanden. Wie genau wissen wir selbst nicht mehr.“ Einen Namen machte sich der CNN durch seine anfänglichen pinken Elferratsjacken, die bei benachbarten Karnevalsvereinen nur Kopfschütteln hervorriefen. Mit der Zeit haben der Verein und die Büttenredner jedoch viel dazu gelernt und begeistern Jahr für Jahr mit ihren einzigartigen Galasitzungen im stets bis auf dem letzten Platz gefüllten Saal Kruse.







„Ihr habt es vermocht, alte karnevalistische Traditionen in Neuenkirchen wieder hervorzuholen und habt unsere Gemeinde damit bereichert“, meinte Neuenkirchen-Vördens Bürgermeister und Vereinsmitglied Ansgar Brockmann. Dieser ließ es sich auch nicht nehmen, selbst Späße auf Kosten anderer zu machen. Mit Blick auf das politische Treiben in der Kreisstadt Vechta und der Abspaltung der dortigen CDU-Fraktion bekam auch die IGNV ihr Fett weg. „So seid ihr ja auch entstanden. Und nach 25 Jahren seid ihr regierungsfähig geworden und man kann nun auch mit euch arbeiten.“ Dessen Vorsitzender Josef Schönfeld und Ratsvorsitzender Karlheinz Rohe (CDU), der als Moderator durch den Abend führte, wiederum waren sich darüber einig, dass die Bürgermeistersuche in Vechta bei einer angemessenen Ablösesumme für den Neuenkirchener Rathauschef in Millionenhöhe beschleunigt werden könnte. „Unsere Haushaltslage ist ja bekannt, bei fünf Millionen Euro könnten wir nicht nein sagen und würden dich ziehen lassen“, so Schönfeld.

Zustimmung erfuhr dieser Vorschlag auch von Martin Menke. Der Stellvertreter Brockmanns und Allzweckwaffe des CNN überzeugte vor allem jedoch wieder in einer anderen Rolle. Wie gewohnt in passendem Frauenkleid wiederholten er und CNN-Urgestein Frank Oevermann einen legendär gewordenen Auftritt aus dem Jahr 2015. Als „Loki und Smokey“ parodierten die erfahrenen Büttenredner Altkanzler Helmut Schmidt und dessen Ehefrau Loki. Bei der „einen oder anderen“ Zigarette kam neben Themen aus Neuenkirchen-Vörden auch die Weltpolitik nicht zu kurz. Dass der selbstbewusst auftretende Altkanzler alle Probleme dieser Erde an nur einem einzigen Tag lösen könnte, wenn er denn wollte, versteht sich von selbst.





Einen gewohnt stimmungsvollen Auftritt lieferte zudem das Gesangsduo Magnus Bornhorst und Matthias Papenbrock ab. „Als Lucky und Luke“ dichteten die beiden Stimmungskanonen kurzerhand den Text des aktuell allgegenwärtigen Schlagers „Cordula Grün“ auf dem CNN um. Stehende Ovationen gab es auch für den in der Bütt erprobten Kaplan der katholischen St. Viktor-Kirchengemeinde Christoph Hendrix. „So gutes Volk von Neuenkirchen: Hebt die Gläser hebt die Bierchen. Ich ruf euch zu in den Bau: Neuenkirchen Helau“, lautete die markanteste Zeile seiner komplett in Reimform gehaltenen Büttenrede. Die Neuenkirchener Narren verziehen ihm dabei auch einen fatalen Versprecher als er statt Neuenkirchen einmal das Wort Damme in den Mund nahm.

Die heimlichen Stars des Galaabends aber waren jedoch andere. Der Neuenkirchener Bütt-Nachwuchs um Corinna Steinkamp und Moritz Middendorf brachte die Stimmung im Saal Kruse erstmals in Richtung Siedepunkt. Mit ihrem „Bettgeflüster“ mussten sie sich keineswegs vor den erfahrenen Büttenrednern verstecken. Für tänzerische Glanzpunkte sorgten derweil die „Drama Queens“ und die „Crazy Dancer“.