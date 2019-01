Neuenkirchen-Vörden. Gut informiert wurden die zahlreichen Besucher der jährlich stattfindenden Gemeindeversammlung von St. Bonifatius. Pastor Heiner Zumdohme erläuterte aktuelle Planungen und Entwicklungen, die die Kirchengemeinde betreffen, sprach aber auch offen über frühere mutmaßliche Missbrauchsfälle.

Muksmäuschenstill wurde es im St.-Bonifatius-Pfarrheim, als Zumdohme erstaunlich offen seine Empörung über ein - sinngemäß - unverantwortliches Fehlverhalten der Bistumsleitung Münster in den vergangenen Jahrzehnten im Zusammenhang mit mutmaßlichen Missbrauchsfällen äußerte. Auch die Kirchengemeinde Neuenkirchen sei demnach betroffen gewesen. Übergriffe gegenüber Gemeindemitgliedern werden dabei dem früheren Pfarrer J. zur Last gelegt. Über Jahrzehnte, bis 1972, sei er in der Kirchengemeinde tätig gewesen. Opfer, so Zumdohme, hätten damals kaum eine Chance gehabt. Ihnen sei weder in Kirchenkreisen noch in der Gemeinde Glauben geschenkt worden. Die Vorwürfe und Vorfälle wühlten die Öffentlichkeit jedoch auf.



Neue Fälle?

1992 war auch der Geistliche P. nach Neuenkirchen versetzt worden, wo er bis 1997 am Marienstift als Pfarrer tätig war. Obwohl seit 1968 durch ihn mehrfach Minderjährige vergewaltigt worden seien, so Zumdohme, sei es der Kirchenführung nicht in den Sinn gekommen, ihn vom Dienst zu suspendieren, obwohl offenbar auch nach „Strafversetzungen“ neue Fälle bekannt wurden. Ob er sein Unwesen in Neuenkirchen weitergetrieben habe, sei bisher aber nicht bekannt. Sollte dies der Fall sein, so Zumdohme, bitte er die Betroffenen sich zu melden. Auch wenn die Straftaten verjährt oder die Schuldigen verstorben seien, müsse dringend eine Aufarbeitung stattfinden, forderte er.

Themenwechsel: Das Pfarrheim und die unteren Räume des Pfarrhauses sind unterdessen an den Vormittagen an den MHD vermietet, wodurch es zu einem erhöhten Parkplatzbedarf komme, berichtete Pfarrer Zumdohne. Verschärfen werde sich die Lage aber noch durch den Bau von bis zu 18 Seniorenwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Middendorf-Hauses. Um die Situation zu entschärfen, werde in Kürze mit dem Bau von zehn Parkplätzen hinter der Friedhofskapelle begonnen. Sechs bis zehn weitere Parkplätze seien auf dem Rasengrundstück vor der Bücherei in der Planung. Damit, so Zumdohme, seien die Vorgaben übererfüllt. Die Kosten sollen pro Parkplatz bei rund 10000 Euro liegen.



Geld für die Sanierung

Erfreut zeigte sich der Pastor darüber, dass das Geld für die Außensanierung der Kirche und die Sanierung der Orgel innerhalb weniger Monate zusammengetragen werden konnte. Dass mit den Arbeiten noch nicht begonnen wurde, hänge mit erwarteten Zuschüssen zusammen. Die Europäische Union (EU) habe die Kirche als erhaltenswert anerkannt und fördere die Sanierung daher.



Zumdohne regte aber auch die Diskussion unter den Anwesenden an: „Auch, wenn wir noch so einen tollen Pastor bekommen, wir kriegen die Kirchen nicht mehr voll“, formulierte er etwas provokant. Es stelle sich also die Frage, ob nicht Bänke aus den Seitenräumen entfernt werden sollten. Dadurch würden die Kirchenbesucher dichter zusammenrücken und verlören sich nicht in der großen Kirche. Auch entstünde mehr Platz für den Kreuzweg oder Veranstaltungen. Nach intensiver Diskussion plädierte die eine Hälfte der anwesenden Gemeindemitglieder für die Beibehaltung der jetzigen Situation, die andere für die Entfernung der Bänke.

Ein düsteres Bild zeichnete Zumdohme abschließend von der Personalentwicklung bei den Priestern. Bis 2025 würde sich ihre Zahl im Bistum Münster fast halbieren. Lösungen für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben seien aber nicht in Sicht.