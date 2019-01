Neuenkirchen-Vörden. Einen symbolischen Scheck für eine Spende in Höhe von 1000 Euro konnten in Vörden Vertreterinnen des Bramscher Hospizvereins von der Firma Reinert in Empfang nehmen.

Das Geld kam von der Belegschaft und der Firma Reinert (früher Sickendiek). Es ist inzwischen Tradition, dass die Mitarbeiter im Rahmen ihrer jährlichen Nikolausfeier einen Obolus für einen guten Zweck spenden. Bei der vom Betriebsrat ausgerichteten Feier in der Betriebskantine wurde eine Spendenbox aufgestellt. „Jeder wirft rein, was er über hat“, erzählte Mitarbeiterin Daniela Alf. So kamen am 6. Dezember 2018 rund 520 Euro zusammen. Die Firma Reinert rundete den Betrag auf 1000 Euro auf.

Die Spenden gehen in jedem Jahr an einen anderen gemeinnützigen Verein. Im vergangenen Jahr bekam die Krebshilfe Vechta das Geld. In diesem Jahr ist es der Hospizverein Bramsche. Im Vorfeld der Nikolausfeier hatte der Betriebsrat unter den Mitarbeitern abgefragt, wem die Spende zukommen sollte. Grit Beimdiek und Heike Klein vom Bramscher Hospizverein freuten sich, dass es eine Entscheidung zu ihren Gunsten wurde. Sie stellten ihre Organisation im Rahmen der Spendenübergabe vor.

Ihre Aufgabe ist es, Menschen in der letzten Phase ihres Lebens ambulant zu begleiten. Alle Helfer sind ehrenamtlich tätig. Der Verein kann nur mit der Unterstützung von Spenden existieren, so die Vorsitzende Grit Beimdiek. Von ihm werden die Kosten für die Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer getragen und deren Auslagen, wie etwa Fahrtkosten. Die Mitarbeitervertreter der Firma Reinert, die den symbolischen Scheck übergaben, sind überzeugt, das Geld für die Hospizarbeit sinnvoll angelegt zu haben.

Weitere Informationen stellt der Hospizverein auf seiner Homepage www.hospizverein-bramsche.de zur Verfügung, auf www.facebook.com/hospizverein.bramsche informiert er auch über aktuelle Veranstaltungen.