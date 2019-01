Neuenkirchen-Vörden. Im Sommer feiert die evangelische St.-Christophorus-Kirchengemeinde im Ortsteil Vörden das 600-jährige Jubiläum ihrer Kirche.

Erstmals wurde im Jahre 1419 "die selbständige Pfarrgerechtsame" (Verleihung der Pfarrrechte zur eigenständigen Kirchengemeinde) und eine "Kirche mit eigenem Kirchherrn" – also einem Pfarrer – erwähnt. Sie erhielt den Namen der in der Stiftsburg Vörden bereits vorhandenen Kapelle St. Christophorus.





Das Kirchenjubiläum vom 23. bis 25. August 2019 steht dabei unter dem Motto "600 Jahre St. Christophorus Vörden in guter Nachbarschaft". Ein erfahrenes Organisationsteam bereite die vielfältigen Jubiläumsaktivitäten vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Die wechselvolle und interessante geschichtliche Entwicklung der St.-Christophorus-Kirche und der Kirchengemeinde werde dazu seit Monaten von einem Chronik-Team erarbeitet. Die Festschrift werde rechtzeitig vor dem Jubiläum erscheinen, kündigen die Organisatoren an.