Neuenkirchen-Vörden. Viel Lärm um nichts? Oder einer der ersten Schritte, um unweit der Mühlensiedlung ein neues Baugebiet zu schaffen? Eventuell sogar samt eines Mega-Regenrückhaltebeckens? Im Ortsteil Neuenkirchen sorgt der Verkauf einer Privatfläche für Diskussionen und für eine lebhafte Gerüchteküche unter den Anwohnern.

„Das letzte Stück Grün soll nun auch noch beansprucht werden.“ Werner Steinkamp jedenfalls ist verärgert über die vermeintlichen Planungen der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden. Eine sich in Privatbesitz befindende zehn Hektar große Grünfläche an der Westerhauser Straße in Neuenkirchen soll demnach einem Regenrückhaltebecken für das geplante Baugebiet nahe der Mühlensiedlung weichen. Der eingeschaltete Naturschutzverein Pro Natura und die Anlieger der Westerhauser Straße wollen dies verhindern.

Doch was ist dran an den angeblichen Plänen, und was sagt eigentlich die Gemeindeverwaltung dazu? „Es geht doch gar nicht um die von den Bürgern genannte Wiese. Und auch ein zehn Hektar großes Regenrückhaltebecken ist dort nicht in Planung“, widerspricht der örtliche Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen energisch den Gerüchten und Behauptungen. Bislang stehe auch nur der Verkauf einer anderen Fläche – sogenanntem Bauerwartungsland – von einem Privatmann an einen anderen Privatmann fest, sagt Rolfsen. Nicht mehr. Immerhin: Im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist dieser Abschnitt in Neuenkirchen einst als möglicher Wohnbausektor angedacht worden. Ob es in der Praxis auch so kommt, müsse sich aber erst noch zeigen. Ausgang offen.

Werner Steinkamp hat sich aber bereits mit weiteren Anwohnern der Westerhauser Straße zusammengeschlossen und den Naturschutzverein Pro Natura um Hilfe gebeten. „Teures Bauland soll nicht verschwendet werden, dafür soll aber diese Grünfläche einem Regenrückhaltebecken Platz machen“, sagte Steinkamp bei einem Ortstermin. In ihren Protest werden sie von Ulrich Heitmann und Heinz Hanken von Pro Natura unterstützt. „Ich kenne diese Wiese schon seit mehreren Jahrzehnten und habe hier schon die ein oder andere Steinkauzröhre aufgehängt“, sagte Heitmann. Daher war für ihn sofort klar, dass den Anwohnern geholfen werden soll. So sei die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta vom Verein bereits in Kenntnis gesetzt worden. Auch Heinz Hanken setzt sich für den Erhalt der Wiese ein. „Um so eine Wiese zu finden, muss man lange im Land- oder Südkreis Vechta suchen“, meinte der Visbeker Naturschützer.

Neben optischen Aspekten wäre ein Verlust der Wiese auch für die heimische Tierwelt existenzbedrohend. Sie diene laut Heitmann unter anderem zwei Steinkauzbrutpaaren, der Schleiereule sowie zahlreichen Insekten als Lebensraum. Zudem sei die Grünfläche ein Nahrungsbiotop für mehrere Fledermausarten.

Bauamtsleiter Rolfsen bedauert: „Schade, dass wir nicht auch zu diesem Ortstermin eingeladen wurden.“