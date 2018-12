Neuenkirchen-Vörden. Zum 22. Mal hatte der Männergesangverein (MGV) Vörden zum traditionellen Adventskonzert in die St. Paulus-Kirche eingeladen. Unterstützt von vier weiteren Chören wurde ein stimmungsvoller Konzertabend mit stilistisch breit gefächertem Repertoire und adventlicher Atmosphäre geboten.

Wer nicht rechtzeitig zu dem Konzert am Vorabend zum vierten Advent gekommen war, musste sich mit einem Stehplatz begnügen. So groß war das Interesse der Vördener an dem Traditionskonzert ihres MGV. Gekonnt moderiert wurde es von Herbert Staas, dem stellvertretenden MGV-Vorsitzenden. Das Kirchspiel Vörden scheint überdurchschnittlich musikalisch zu sein, denn es verfügt über neun Ensembles mit unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen. Fünf von ihnen mit etwa 130 Akteuren traten am Samstag bei dem Konzert auf. Herbert Staas versprach musikalische Vielfalt. Dieses Versprechen lösten die abwechselnd auftretenden Chöre ein.











Gemeinde singt mit

So erfüllten die mächtigen Klänge des Posaunenchors unter dem Dirigat von Lydia Schmereim die Kirche und luden die Gemeinde bei dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ zum Mitsingen ein. International und flott wurde es mit dem spanischen Hit „Feliz Navidad“. Der Gitarrenchor um Dirigentin Ilona Rohmann bot ein gesungenes und gespieltes Potpourri traditioneller Weihnachtslieder. Die bekannten Weisen animierten so manchen Zuhörer zum Mitsummen.









Anzeige Anzeige

Mit der Weihnachtsbotschaft, dem Venner Weihnachtslied, nahm MGV-Dirigentin Andrea Gerhards ein Stück mit regionalem Bezug in das Repertoire ihres Chores auf. Das personell stärkste Ensemble, der Gospelchor mit Michael Imsieke als Dirigent, war aus Platzgründen auf dem Orgelboden platziert. Mit seinen rhythmischen Weisen afroamerikanischen Ursprungs begeisterte er die Zuhörer.









Überzeugter Beifall

Das galt auch für die Auftritte des St. Paulus-Chors unter der Leitung von Steffi Isenberg. Bei den mit zarter, aber fester Stimme vorgetragenen Solopassagen herrschte absolute Stille in der Kirche. Den Schlusspunkt setzten die Chöre mit dem gemeinsam vorgetragenen kirchlichen Weihnachtslied „Es ist ein Ros´ entsprungen“. Mit überzeugtem Beifall belohnten die Zuhörer eine starke Leistung aller beteiligten Chöre. Mit ihrer Musik ist es ihnen ausgezeichnet gelungen, die Besucher in der hektischen vorweihnachtlichen Zeit zu „entschleunigen“ und auf ein besinnliches Weihnachtsfest einzustimmen.









Der Eintritt zu dem Adventskonzert war frei. Herbert Staas äußerte allerdings den Wunsch, dass die besinnliche Musik nicht nur die Herzen der Besucher geöffnet hätte, sondern auch deren Portemonnaies, denn der Konzert-Reinerlös komme „Brot für die Welt“ und „Adveniat“ zugute. „Ich möchte kein Geklimper sondern Geraschel an den Spendenboxen hören“, so seine nachdrückliche Bitte.