Neuenkirchen-Vörden. In Vörden ist am Freitagabend ein Hund von gleich zwei Autos angefahren worden. Er konnte anschließend nicht mehr gefunden werden.

Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr befuhr den Angaben der Polizei zufolge ein 27-jähriger aus Rieste die Hinnenkamper Straße von Vörden in Richtung Damme. In Höhe der Bushaltestelle Kreuzung Astrup/Ahe lief ein mittelgroßer Hund mit rotem Halsband über die Straße und wurde vom Pkw frontal erfasst, geriet unter den Pkw und wurde von dem nachfolgenden Pkw eines 31-jährigen aus Bramsche erneut erfasst. Der Hund konnte vor Ort nicht gefunden werden.

Der Hundehalter oder Zeugen, die Hinweise auf den Hund, geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Damme unter der Telefonnummer 05491/9500 in Verbindung. Am Pkw des 27-jährigen entstand ein Schaden von 500 Euro.