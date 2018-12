Neuenkirchen-Vörden. Viel Applaus bekamen die 34 Darsteller des Weihnachtsmusicals "Lisas Weihnachtsfreude" in Neuenkirchen-Vörden.

Am Wochenende lud die Freie Evangeliums Christengemeinde Neuenkirchen-Vörden zum diesjährigen Weihnachtsmusical ein. In der Geschichte, die von 34 Schauspielern dargestellt wurde, ging es um ein junges Mädchen, die vor lauter Weihnachtsstress die Freude an Weihnachten vergaß. Die Nacht vor Heiligabend hatte sie allerdings einen Traum: Joy, die Weihnachtsfreude, besuchte sie und erzählte ihr, was vor 2000 Jahren zu Weihnachten passiert war. Sie erklärte, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und auch heute noch allen, die das annehmen möchten, Freude und Frieden bringt. Freudig erzählt sie dieses am nächsten Tag, Heiligabend, ihrer Familie, welche Lisa von Herzen dankbar war, dass sie sie an den Ursprung von Weihnachten erinnert hatte.

Zwei Monate geprobt

"Über zwei Monate haben die Schauspieler, viele davon Kinder und Jugendliche, für das Musical geprobt.", erklärte der Pastor Paul Wagenleitner. Ihm sei es ein großes Anliegen, dass seine Gemeinde das Evangelium auf unterschiedliche Art und Weise an die Mitmenschen weitergebe und mit dem Musical an den wahren Grund von Weihnachten erinnere.

Er sei froh, dass seine junge Gemeinde, die es seit April letzten Jahres gibt, dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, ein solches Schauspiel auf die Beine gestellt hat. Die Vorführungen fanden am Samstag und Sonntag statt und zählten insgesamt über 300 Besucher, die mit Freude der knapp einstündigen Vorstellung mitverfolgten.

"Das Weihnachtsmusical für nächstes Jahr ist schon in Planung", erklärte die Verantwortliche Ina Schimpf. Nach der Vorstellung wurden die Besucher herzlich zum Kaffee und selbstgebackenen Plätzchen eingeladen, was gerne angenommen wurde.