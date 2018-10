hst Vörden. Die Grüne Saison 2018 ist gerade beendet, da läuten die Pferdesportler aus der Region die Hallensaison ein. Während die Springreiterelite am Haster Berg in Rulle und die Profi-Dressurreiter in Badbergen um Siege und Platzierungen ritten, nutzten viele Nachwuchsreiter das 24. Vördener Hallenturnier, um ihren aktuellen Leistungsstand abzurufen.

Den Auftakt am ersten Turniertag machten die Dressurreiter. In der Dressur-Tour hatten die Organisatoren des Vereins drei Prüfungen ausgeschrieben. Neben einer Dressurprüfung der Klasse A* und einer Zwei-Sterne A Dressur auch eine Dressurprüfung der Klasse L* - Trense.

Den Sieg in der ersten Dressurprüfung der Klasse A* sicherte sich Lotta Kleyböcker vom Neuenkirchener Reiterverein im Sattel von Escada mit der Note 7,6. Zweite in dieser Prüfung wurde Christin-Kathrin Schlott (RV Heidegut Eschede) mit Chocolate Chip S und der Note 7,4. Platz drei mit der Note 7,3 sicherte sich Jana Tepe (Dammer Berge) die Rubadub gesattelt hatte.

Nico Borgmann vom gastgebenden Verein im Sattel von Surabaya erhielt von den Wertungsrichtern die Note 7,1 und teilt sich den fünften Platz mit Svenja Meyer (Rastede). Direkt dahinter konnte sich Vereinskollegin Vanessa Kafurke mit ihrem Filou und der Note 7,0 auf Platz sieben platzieren.

Kleyböcker auf Platz zwei

In der darauffolgenden Zwei-Sterne A-Dressur sicherte sich Rike Kleyböcker vom Neuenkirchener Reiterverein im Sattel von Amieca mit der Note 8,0 den zweiten Platz. Die Astruperin musste sich nur Nina Nötzig (Ammerländer RC) und ihrem Real nice Boy geschlagen geben, die für ihre Vorstellung die Note 8,2 von den Wertungsrichtern erhielt.

Am späten Nachmittag kamen dann die jungen Springreiter zum Zuge. In der Springprüfung der Klasse A* lanete Dana Willenborg (RuFC Dinklage) auf Space Girl mit einer fehlerfreien Runde in 38,07 Sekunden auf Platz eins. Ebenfalls fehlerfrei blieben auch die zweitplatzierte Ellen Niehaus (RFV Bersenbrück) mit Sambuca 0/38,54 Sek.) und die drittplatzierte Lara Wißmann (RFV Venne) mit Stanley (0/40,62 Sek.)

Richtig spannend wurde es in der Springprüfung der Klasse A**. Sophia Stückemann (Vörden) übernahm als 15. Starterin im Umlauf mit ihrer Amazing Grace die Führung mit einer fehlerfreien Runde in einer Zeit unter 38 Sekunden. Platz eins konnte sie bis zum Schluss verteidigen. Sarah Knapmeyer (RSC Buchenhof) legte ebenfalls ein schnelles Tempo vor, blieb ebenfalls fehlerfrei und unter 38 Sekunden, war aber zwölf Hundertstel langsamer als Stückemann und wurde Zweite.

Grußendorf fehlerfrei

Den Sieg in der letzten Prüfung des ersten Turniertages sicherte sich Elena Grußendorf vom Engteraner Reiterverein. Mit Falcon Crest blieb sie in der Springprüfung der Klasse L fehlerfrei in 45,45 Sekunden. Zweite wurde Madlen Wolke (Fürstenau) mit Quira (0/50,85). Platz drei ging an Philine Wittkopf (RFV Holle-Wuesting) mit Pina Colada (0/51,45).

Der zweite Turniertag stand ganz im Zeichen des Reitsports für Anfänger und Junioren auf E-Niveau. Auch diese Prüfungen stießen bei den jungen Reitern auf großes Interesse. Den Sieg im Dressurwettbewerb sicherte sich mit einer guten Vorstellung Alina Tambor (PC Dinklage) mit Dusty. Sie wurde von den Wertungsrichtern mit der Note 8,5 belohnt.

Viel Applaus vom Publikum

Den Sieg in der höchstdotierten Springprüfung des Tages, einem Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit sicherte sich erneut Lotta Kleyböcker (FuRV Neuenkirchen) mit ihrer Escada und der Note 8,4. Zweite wurde Alina Tambor (PC Dinklage) mit Dusty und der Note 8,2 vor Maja Alina Becker mit Timms Ganove und der Note 8,0. Viel Applaus gab es bei der Siegerehrung für die viertplatzierte Ida Marie Kromarek (RFV Vörden) und ihren Player sowie die Vereinskolleginnen Malena Krämer, die sich mit Saphira den sechsten Platz (7,5) sicherte und Gina Gutzmann, die mit Winchester (7,4) den siebten Platz belegte.

Im Rahmen des Turniers rief der Vereinsvorsitzende, Hans-Heimbert Gutzmann, die Besucher und Teilnehmer zu einer Gedenkminute für den Verstorbenen Alfons Gieseke auf, der in diesem Jahr auf seine 25-jährige Mitgliedschaft im Verein hätte zurückblicken können. Für seine ebensolange Vereinszugehörigkeit wurde Tierarzt Heinrich Brand geehrt. hst