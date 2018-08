Neuenkirchen-Vörden. Bei einem Verkehrsunfall in Neuenkirchen-Vörden ist ein Autofahrer am Freitagabend schwer verletzt worden.

Laut Mitteilung der Polizei befuhr ein 26-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz in Neuenkirchen die Vördener Straße in Richtung Vörden. In Höhe der Einmündung Johanniterstraße kam er in einer Linkskurve infolge überhöhter Geschwindigkeit mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Malteser Hilfsdienst ins Marienhospital nach Osnabrück gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.