Neuenkirchen-Vörden. Die Holdorfer Straße wird ab Montag aufgrund von Sanierungsarbeiten der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Neuenkirchen zwischen Friedenstraße/Kreisverkehrsplatz und Dammer Straße für mehrere Tage teilweise vollgesperrt.

Die Maßnahme endet am Freitag, 3. August. Mit Verkehrsbehinderungen – vor allem auf dem Weg zu den Einkaufsmärkten – ist in jenen Tagen in der Ortsdurchfahrt von Neuenkirchen (K276) zu rechnen. Die Sanierungsarbeiten werden laut einer Pressemitteilung des Landkreises Vechta in zwei aufeinander folgende Bauabschnitte aufgeteilt. Während der anfänglichen Fräsarbeiten am 30./31. Juli kommt es dabei jedoch zu einer Vollsperrung des gesamten Bereiches.

Bauabschnitt I: Für die anschließende Durchführung der Asphaltarbeiten wird während des ersten Bauabschnittes der Sektor zwischen dem Kreisverkehrsplatz und der Zufahrt zu den Verbrauchermärkten bzw. zur Tankstelle vom 1. bis zum 2. August ebenfalls vollgesperrt. Das Heranfahren an die Geschäfte kann in dieser Zeit aber von der Dammer Straße aus erfolgen. Der sonstige Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Bersenbrücker Straße, den Heerweg, Bieste-Stickteich und die Vördener Straße sowie die Küsterstraße (oder auch umgekehrt) umgeleitet.

Bauabschnitt II: Während des zweiten Bauabschnitts wird die Holdorfer Straße am 3. August zwischen der Auffahrt zu den Geschäften bis hin zur Dammer Straße vollgesperrt. Die Geschäfte können an diesem Tag also nur vom Kreisverkehrplatz aus angefahren werden. Der weitere Verkehr wird unterdessen über die Dammer Straße, Nellinghof-Schierberg, die Holdorfer Straße/Heerweg sowie die Bersenbrücker Straße (und umgekehrt) umgeleitet.