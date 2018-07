Nach mehreren Unfällen ist die Autobahn 1 bei Bramsche in beiden Richtungen vollgesperrt. Es bilden sich lange Staus. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Auf der A 1 bei Bramsche ist ein Lkw-Fahrer am Montag tödlich verunglückt. Laut einer ersten Mitteilung der Polizei übersah er vermutlich das Stauende in Fahrtrichtung Bremen. Die Autobahn war bereits vor diesem Unfall gesperrt, denn etwa eine Stunde zuvor hatte es einen anderen Lastwagenunfall gegeben. Auch in Richtung Osnabrück ist die A 1 gesperrt.