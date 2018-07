Nach einem Unfall ist die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche in Richtung Osnabrück gesperrt. Es staut sich bereits auf mehreren Kilometern. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Auf der A1 bei Bramsche ist ein Lkw-Fahrer am Montag tödlich verunglückt. Laut einer ersten Mitteilung der Polizei hat er vermutlich ein Stauende in Richtung Bremen übersehen. Die Autobahn war bereits vor diesem Unfall gesperrt, denn etwa eine Stunde vorher war ein anderer Lastwagen verunglückt. Auch in Richtung Osnabrück ist die A1 gesperrt.