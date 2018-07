Neuenkirchen-Vörden. Die Friedenstraße im Ortsteil Neuenkirchen ist noch bis zum 8. August gesperrt.

In der Friedenstraße (Kreisstraße 335) in Neuenkirchen-Vörden wird seit einer Woche fleißig gearbeitet. Der alte Fahrbahnbelag wurde entfernt, ebenso die alten Rohre des Regenwasserkanals, die durch neue größere ersetzt werden. Die Vollsperrung der Friedenstraße vom Kreisverkehr an der Volksbank bis zum Kreisverkehr am Markt soll noch bis einschließlich Mittwoch, 8. August dauern.

Ein Durchgang

Für Fußgänger und Radfahrer besteht nach Angaben der Gemeindeverwaltung nur einseitig entlang der Hecke vor dem katholischen Pfarrheim ein Durchgang auf dem Bürgersteig, der allerdings im Kurvenbereich aufgrund des Begegnungsverkehrs vorsichtig genutzt werden sollte. Einen Zugang zum Friedhof gibt es über den Bürgersteig vor dem Reitsportgeschäft Hugenberg, das ebenfalls nur zu Fuß zu erreichen ist. Kunden müssen andere Parkmöglichkeiten nutzen.