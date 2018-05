Neuenkirchen-Vörden. Die Sommerferien rücken näher. Viele Eltern stehen vor der Frage, wie sie in ihrer Arbeitszeit ihre Kinder gut versorgt wissen.

Insbesondere für alleinerziehende Mütter und Väter, aber auch Eltern, die beide berufstätig sind, ist es in den Ferien teilweise sehr schwierig, geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu finden.

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden wird daher in Kooperation mit den Grundschulen und dem Verein Universum wieder eine verlässliche Ferienbetreuung für Grundschulkinder anbieten. Diese findet in den Räumen der Schulen in den Ortsteilen Neuenkirchen und Vörden statt. Die Betreuung erfolgt durch pädagogisch geschulte Kräfte. Die Finanzierung gelingt über eine Eigenbeteiligung der Eltern sowie durch einen Beitrag der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden.

Die Ferienbetreuung findet in der Grundschule Neuenkirchen, Im Herrengarten 20, sowie in der Grundschule Vörden, Schulstraße 3, in der Zeit vom 23. Juli bis 8. August statt. Die Kosten für die Betreuung (werktäglich von 7.30 Uhr bis 13 Uhr) belaufen sich für ein Kind auf 45 Euro pro Woche; für ein Geschwisterkind 30 Euro pro Woche.