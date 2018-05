Das Besucherinteresse ist auf der Neuenkirchener Kirmes in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen. Hier ein Bild von 2014. Archiv-Foto: Sigrid Schüler

Neuenkirchen-Vörden. Mit einigen Veränderungen reagiert die Gemeinde, die Schausteller und die Gastronomen auf das schwindende Interesse an der Neuenkirchener Kirmes. So beginnt die Veranstaltung schon in diesem Jahr am Freitag und es kommen neue Fahrgeschäfte hinzu.