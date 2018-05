Neuenkirchen-Vörden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Ortsteil Wahlde Aussagen zur Bedrohung einer Autofahrerin durch zwei unbekannte Männer machen können.

Die Tat soll sich laut einem Polizeibericht bereits am Donnerstag, 3.Mai, gegen 12.20 Uhr ereignet haben. Demnach wurde eine 39-jährige Neuenkirchen-Vördenerin mit ihrem Auto bei Wahlde in Höhe des dortigen Aussichtsturmes zum Anhalten aufgefordert. Dazu nutzten die beiden unbekannten Täter ihren eigenen schwarzen Wagen – vermutlich ein Kombi. Sie stoppten ihr Fahrzeug auf der Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen und stiegen aus ihrem Pkw aus. Einer der Männer öffnete die Fahrertür und zog der 39-Jährigen an den Haaren. Der zweite Mann öffnete die Tür hinter der Fahrerin und schaute kurz in das Auto. Der Frau gelang es jedoch, aus eigener Kraft die Fahrertür zu schließen und zu flüchten.

Den Unbekannten an der Fahrertür beschreibt die 39-Jährige als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, als schlank, dunkelhaarig und etwa 1,65 bis 1,75 m groß. Er trug schwarze Kleidung. Die zweite Person wird als etwas kleiner, ebenfalls schlank und gleichermaßen schwarz gekleidet beschrieben. Beide unterhielten sich offenbar in einer unbekannten Sprache.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter Telefon 05493-1797 entgegen.