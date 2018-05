Neuenkirchen-Vörden. Die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen von CDU, SPD/FDP sowie die Wählergemeinschaft IGNV versuchen, mit einer gemeinsamen Erklärung einen Schlussstrich unter den jüngsten Baugebietsstreit „Westlich Holdorfer Straße I“ zu ziehen.

Das entsprechende, einstimmig beschlossene Papier wurde durch die Verwaltungsspitze um Bürgermeister Ansgar Brockmann inzwischen veröffentlicht.

Darin werden zum einen eine Vertragsverletzung und ein Fehler der Bauflächenvermarkterin – Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG – festgestellt (bei den Zweifamilienhäusern sieben Baugrundstücke mehr als vereinbart an Investoren abgegeben), zum anderen aber auch betont, „dass dieser Verstoß gegen die getroffene Vereinbarung die im Bebauungsplan festgelegte grundsätzliche Struktur des Baugebietes nicht verändert“. Im gleichen Absatz der Erklärung unterstreichen die Ratsmitglieder zudem ausdrücklich, dass „seitens der Gemeindepolitik keine Unterschiede in der Bewertung bei der Eigennutzung oder der Mietnutzung von Wohnungen gemacht wurden “.

Als Ergebnis des Vertragsverstoßes durch die Vermarkterin sei festzustellen, so die Ratsmitglieder, „dass ein erhöhter Verkaufserlös von den zusätzlichen Investoren erzielt wurde“. Nach Abstimmung mit der Volksbank eG solle dieses zusätzlich erzielte Geld der Infrastruktur des Baugebietes „Westlich Holdorfer Straße I“ zugute kommen. Bei der Auswahl der Maßnahmen sollen die Bewohner der noch jungen Siedlung beteiligt werden (unsere Redaktion berichtete).

Zum Abschluss ihrer gemeinsamen Erklärung, die vollständig auf der Internetseite der Gemeinde nachgelesen werden kann, betonen CDU, SPD/FDP und IGNV „auch in Zukunft gemeinsam an der Ortsentwicklung in Neuenkirchen-Vörden arbeiten zu wollen“. Zeigen muss sich hier aber, ob die Wählergemeinschaft in den kommenden Wochen weiterhin an ihrem Antrag festhält, die Vertreter der örtlichen Volksbank im Rat vorzuladen und zur Grundstücksvergabe „Westlich Holdorfer Straße I“ in öffentlicher Sitzung zu befragen.