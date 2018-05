Neuenkirchen-Vörden. Im April hatten sich vor dem Rathaus der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden viele Akteure getroffen, um fünf Sitzbänke im Rahmen des jährlichen Aktionstages der Organisation „Aktion Mensch“ fantasievoll zu gestalten. Am Samstag, 5. Mai, dem Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, wurden die Bänke im Pfarrgarten der katholischen Kirche St. Paulus in Vörden eingesegnet.

Matthias Lemper, pastoraler Koordinator der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund, hielt im Pfarrgarten einen Wortgottesdienst, der von den Kindertagesstätten der Gemeinde mitgestaltet wurde. Mit einem Handpuppenspiel wurde die Geschichte von ungleichen Freunden erzählt. Eine Maus, ein Igel, ein Frosch, ein Vogel und ein Maulwurf stellen jeder für sich ein Defizit fest. Der Igel zum Beispiel hat große Angst, der Maulwurf kann schlecht sehen und der Frosch hört schlecht. Aber: Jeder hat auch ein spezielles Talent, und da sich die Freunde gegenseitig helfen, erreichen sie schließlich ihr Ziel. Nach dem Gottesdienst vollzog Lemper die Segnung der Sitzbänke.

Willkommenskultur

Schirmherr Friedhelm Biestmann sprach anschließend ein Grußwort. Er stellte fest, dass in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden viele Menschen verschiedener Herkunft eine Heimat gefunden haben, und darauf könne man stolz sein. Es sei eine Willkommenskultur entstanden, die in der Bevölkerung große Akzeptanz finde. Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel der bestmöglichen Teilhabe sei eine wichtige Aufgabe und Aufforderung an alle. Für ein Gelingen der Inklusion müssten aber die Schulen finanziell und personell ausreichend ausgestattet sein, und das sei leider nicht der Fall, so seine Kritik. Die generelle Abschaffung aller Sonderschulen halte er für einen Fehler. Bei allen Fragen rund um die Inklusion müsse das Wohl der Kinder im Mittelpunkt stehen, mahnte Biestmann.

Fünf Standorte

Für vier der fünf Sitzbänke stand der Standort bereits fest. Eine Bank, die mit Fischen bemalt ist, wird im Naturbad Vörden aufgestellt. Eine andere Bank, verziert mit Glitzersteinen soll vor dem Seniorenheim in Vörden einen Platz finden, eine dritte Bank, die mit Schnipseln aus Zeitungen beklebt ist, wird im Ortskern in Neuenkirchen vor dem Laden des Hofes Lichtblick ihren Standort bekommen. Vor dem Rathaus in Neuenkirchen soll die Bank stehen, deren Seiten wie die eines Rollstuhls gestaltet sind. Die fünfte Bank wurde verlost, allerdings mit der Vorgabe, dass sie an einem öffentlich zugänglichen Ort aufgestellt werden muss. Sie wird beim Regenerationsteich beim Naturbad stehen, auf Vorschlag von Hermann Schütte.