IGNV will Volksbank-Spitze in Neuenkirchen im Rat vorladen MEC öffnen

Die Vertreter der Volksbank eG in Neuenkirchen-Vörden werden von der örtlichen Wählergemeinschaft stark kritisiert. Unser Bild zeigt die Filiale am Kreisverkehr im Ortsteil Vörden. Foto: Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. In der Kontroverse um die Ausgestaltung des in der Entstehung befindlichen Baugebietes Westlich Holdorfer Straße I hat die Wählergemeinschaft IGNV jetzt beantragt, die Vertreter der örtlichen Volksbank im Juni im Gemeinderat in Neuenkirchen-Vörden vorzuladen, um diese in öffentlicher Sitzung befragen zu können.