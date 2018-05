Neuenkirchen-Vörden. Im noch jungen Baugebiet „Westlich Holdorfer Straße I“ werde nicht gegen den geltenden Bebauungsplan verstoßen. Das haben Vertreter der Volksbank eG und der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden erklärt.

Reinhard Rehling und Ralf Claus als Vorstände des Kreditinstitutes sowie Ansgar Bockmann als Erster Mann der Verwaltung waren sich einig: Die Aufregung um die konkrete Ausgestaltung des Baugebietes sei übertrieben.

Das Trio wies damit auch die unlängst deutlich geäußerte Kritik mehrerer Bauherren-Paare und der Wählergemeinschaft IGNV („Wesentlich mehr Mehrfamilienhäuser entstanden als nach den vertraglichen Abstimmungen erlaubt“) zurück. Es bleibe bei den 42 ursprünglich in verdichteter Bauweise geplanten Grundstücken, so Bürgermeister Brockmann.

Auf sechs Flächen davon dürften Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Wohneinheiten entstehen. Auch diese Vorgabe aus dem Bebauungsplan gelte seit Tag eins unverändert weiter, stellte der Bürgermeister heraus. Auf allen anderen 36 Grundstücken können unterdessen Häuser mit bis zu zwei Wohneinheiten errichtet werden (als Doppelhaushälften, auf zwei Etagen oder auch als Gebäude mit Einliegerwohnung). Auch diese Maßgabe habe immer noch Bestand und sei nie abgeändert worden.

Insgesamt 42 Grundstücke wurden vergeben

Zur ursprünglichen Planung aus dem Jahre 2016, so die Volksbank-Vertreter Rehling und Claus, gebe es nur einen Unterschied. Nicht fünf, sondern zehn dieser 36 Grundstücke seien vom Kreditinstitut, das als Vermarkter der Flächen auftritt, an sogenannte Investoren vergeben worden – und nicht an private Eigennutzer. „Denn es gab eine Zeit lang, also über mehrere Monate, keine entsprechende Nachfrage mehr“, erläuterte Rehling den Grund für diesen Schritt.

Diese Entscheidung der Volksbank eG ändere aber nichts an der generellen Vorgabe aus dem Bebauungsplan und dem Städtebaulichen Vertrag, dass auch auf diesen Investoren-Grundstücken nur Häuser mit bis zu zwei Wohneinheiten entstehen dürften, so der Volksbank-Vorstand. Rehling räumte jedoch ein, dass sein Geldhaus diesen Sachverhalt gegenüber der Gemeindepolitik besser und viel deutlicher hätte kommunizieren können. Daraus habe die Volksbank eG aber für die Zukunft gelernt, versprach er.

Zehn statt fünf Investoren bedient

Mit Blick auf die Beschwerden einzelner Bauherren-Paare über die Ausgestaltung des Gebietes Westlich Holdorfer Straße I stellten Reinhard Rehling und Ralf Claus übereinstimmend fest, dass jeder, der hier ein Grundstück erworben habe, damit hätte rechnen müssen, dass auf einem seiner Nachbar-Grundstücke auch ein Doppelhaus entstehen könne. Diese Situation sei allen Beteiligten von Beginn an durchaus bekannt gewesen.

Anzeige Anzeige

Die beiden Volksbank-Vorstände bekräftigten zudem, dass sie die Mehreinnahmen aus dem zusätzlichen Grundstücksverkauf an Investoren (um zehn Euro höhere Quadratmeterpreise) und in Absprache mit den Bürgern im Wohngebiet in dessen soziale Infrastruktur investieren wollen. Beispielsweise in eine noch bessere Spielplatz- und Teichanlage sowie in mögliche Baumtore. Eine Ankündigung, die von Bürgermeister Ansgar Brockmann ausdrücklich begrüßt wurde.