Der Geist hat Angst, von den Ghosthuntern einfach weggeblasen zu werden. Fotos: Hans Schmutte

Neuenkirchen-Vörden. Voll auf ihre Kosten kommen die Zuschauer in dem Stück „Dode Fruuns drinkt nich!“ Diese herrlich schaurige Komödie in drei Akten führt Dee Speeldeel Vörden in diesem Jahr in der Schützenhalle auf. Die ersten Aufführungen am vergangenen Wochenende waren große Erfolge, mit viel Gelächter und Applaus.