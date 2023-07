Beim Brand eines Stalls in Campemoor sind 100 Kälber getöte worden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Sechsstelliger Schaden 100 Kälber bei Stallbrand in Neuenkirchen-Vörden verendet Von noz.de | 21.07.2023, 13:15 Uhr

Bei einem Stallbrand in Neuenkirchen-Vörden in der Nacht zu Freitag sind 100 Kälber verendet, teilt die Polizei mit. Der Schaden liege in sechsstelliger Höhe.