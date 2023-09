Bedeutende Auszeichnung Zwei Projekte aus dem Emsland für Engagementpreis nominiert Von Tobias Böckermann | 27.09.2023, 18:21 Uhr Warmes für den Magen gibt es in der Wärmestube. Symbolfoto: Olivier David up-down up-down

Der Preis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. In diesem Jahr sind die Wärmestube aus Meppen und der AWO Stadtteiltreff in Lingen für den Engagementpreis nominiert.