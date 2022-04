Nach einem 22-jährigen Meppener hatte die Polizei Coesfeld gezielt gesucht. Am Donnerstag wurde der gefunden und festgenommen. (Symbolfoto) FOTO: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt Im Stadtteil Esterfeld Zwei Männer bei SEK-Einsatz in Meppen festgenommen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 01.04.2022, 09:57 Uhr

Zu einem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK) ist es am Donnerstagnachmittag in Meppen gekommen. Die beiden Festnahmen an der Versener Straße stehen im Zusammenhang mit Straftaten in Coesfeld.