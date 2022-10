Die beiden hatten bis in die frühen Morgenstunden in einem Lokal in der Bahnhofstraße gefeiert und erheblich getrunken. Sie begleiteten eine junge Frau auf deren Weg nach Hause. Zwischen Hubbrücke und Windthorstplatz wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann belästigt, der ihnen unflätige Beschimpfungen zurief. Es kam zu einer Schubserei, die die Begleiterin schlichtete. Dann mischte sich ein weiterer Fußgänger ein, der in aggressiver Weise auf die Gruppe losging. Als die Frau erneut schlichten wollte, schlug ihr dieser schon etwas ältere Mann unverhofft mit einer Faust gegen die Schläfe, sodass sie benommen auf das Pflaster fiel. Mehrfach schlug der Mann noch zu. Jetzt griffen die beiden Begleiter ein. Sie schlugen den Mann in der Absicht, ihn an weiteren Handlungen zu hindern. Als dieser zu Boden stürzte, ließen sie nicht von ihm ab. Sie schlugen mit Fäusten und Tritten auf ihn ein, sodass er erheblich verletzt wurde. Mehr dazu lesen Sie am Samstag in Ihrer Tageszeitung.