Die beiden hatten bis in die frühen Morgenstunden in einem Lokal in der Bahnhofstraße gefeiert und erheblich getrunken. Sie begleiteten eine junge Frau auf deren Weg nach Hause. Zwischen Hubbrücke und Windthorstplatz wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann belästigt, der ihnen unflätige Beschimpfungen zurief. Es kam zu einer Schubserei, die die Begleiterin schlichtete. Dann mischte sich ein weiterer Fußgänger ein, der in aggressiver Weise auf die Gruppe losging.Als die Frau erneut schlichten wollte, schlug ihr dieser schon etwas ältere Mann unverhofft mit einer Faust gegen die Schläfe, sodass sie benommen auf das Pflaster fiel. Mehrfach schlug der Mann noch zu. Jetzt griffen die zwei Begleiter ein. Sie schlugen den Mann in der Absicht, ihn an weiteren Handlungen zu hindern. Als dieser zu Boden stürzte, ließen sie nicht von ihm ab. Sie schlugen mit Fäusten und Tritten auf ihn ein, sodass er erheblich verletzt wurde.

Der jüngere Angeklagte erhielt von der Jugendgerichtshilfe keine positive Beurteilung. Er sei mehrfach als Beschuldigter in Verfahren verwickelt gewesen. Sein kompletter Werdegang sei schiefgelaufen; ein Wille zur Vernunft sei nicht erkennbar. Er habe alle Hilfen in den Wind geschlagen, alle Versuche, ihn in eine Ausbildung einzugliedern, seien gescheitert. Das Gericht solle ihn nun als Erwachsenen behandeln, das Jugendstrafrecht greife nicht mehr.

Keine Notwehr mehr

Der Staatsanwalt beantragte gegen ihn entsprechend dem Jugendstrafrecht zwei Wochenendarreste. Dessen Kumpel, gerade volljährig, sollte als Erwachsener behandelt werden. Für ihn sei die gesetzlich vorgesehene Mindeststrafe, sechs Monate, der Tat und Schuld angemessen. Der Verteidiger erklärte, der Sachverhalt stelle sich sehr schwierig dar. Auf jeden Fall hätte der Verletzte überhaupt keinen Grund gehabt, sich in die Beschimpfungen einzumischen.

Die Angeklagten seien auf ihrem Heimweg angemacht, ihre Begleiterin geschlagen worden, dann erst hätten sie eingegriffen. Es sei zwar nicht Notwehr gewesen, aber ein minderschwerer Fall liege zweifellos vor. Sein Mandant sei noch nie negativ in Erscheinung getreten, sagte der Verteidiger.

Der Strafrichter urteilte wegen eines minderschweren Falles. Dem aggressiven Mann seien über die Notwehr hinaus neben anderen Verletzungen drei Rippen gebrochen worden. Auch deswegen sei eine Bestrafung unumgänglich. Der ältere Angeklagte muss 800 Euro Schmerzensgeld leisten, der jüngere wird 150 Stunden soziale Arbeit leisten und dazu eine ambulante Gesprächstherapie wegen der in der Verhandlung zugegebenen Drogenproblematik nachweisen müssen.