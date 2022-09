Die Overbergschule ist eine der letzten beiden öffentlichen Bekenntnisschulen in Meppen. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Eltern müssen abstimmen Zu wenig katholische Kinder an Meppener Bekenntnisschulen Von Tobias Böckermann | 22.09.2022, 17:34 Uhr

Dass die beiden großen Kirchen in Deutschland an Boden verlieren, ist bekannt. Ungewöhnliche Folgen hat das nun in Meppen: Die Hasebrink- und die Overbergschule sollen ihren Status als Bekenntnisschulen aufgeben. Ansonsten drohen sie zum Auslaufmodell zu werden.