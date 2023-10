Das haben die Stadtwerke dem Betriebsausschuss in einer Sitzung mitgeteilt und sich die Erlaubnis geholt, 600.000 Euro mehr auszugeben, als bisher geplant. Im April 2023 hatten die Stadtwerke mit den Arbeiten am Pumpwerk begonnen. Ziel war die Erneuerung der sogenannten Zulaufschächte, durch die das Schmutzwasser in großen Mengen in das Rechen- und Sandfanggebäude und dann in die Klärbecken gepumpt wird.

Kosten steigen um 600.000 Euro

1,32 Millionen Euro sollte die Erneuerung der Betonschächte kosten, die wegen Korrosionsschäden notwendig geworden war. Aber dann stellte sich ein nicht erwartetes Problem ein. Der neue Hauptschacht sollte in einer Tiefe von acht Metern unter der Geländeoberkante eingebaut werden, aber ab einer Tiefe von 6,5 Metern ergab sich ein „hoher Wasserandrang“, wie Kevin Derks von den Stadtwerken dem Ausschuss berichtete.

Bedeutet übersetzt: Es drang Wasser in großen Mengen von unten in die Baugrube und zwar so viel, dass es sprudelte und ein Rohrbruch nicht ausgeschlossen werden konnte. Allerdings ließ sich die Wasserquelle nicht finden und auch nicht ohne weiteres abstellen.

Am Ende kamen die Experten der Stadt und der beteiligten Unternehmen zu der Annahme, dass durch einen Tiefenbrunnen, der im Zuge früherer Arbeiten um das Jahr 1991 entstanden sein muss, Wasser aus dem zweiten, also tieferen Grundwasserleiter, nach oben drückt. Der Brunnen war demnach weder in den Bauakten dokumentiert noch später zurückgebaut worden.

Der Bau zusätzlicher Tiefenbrunnen konnte den Wasserandrang nicht stoppen, weshalb die Stadtwerke nun umplanen mussten. Der neue Hauptschacht soll jetzt nicht mehr acht Meter tief installiert werden, sondern höher, sodass die Konflikte mit dem nicht lokalisierbaren alten Tiefenbrunnen nicht mehr auftreten.

Betriebsausschuss stimmt Mehrausgabe zu

Allerdings müssen nun vorhandene Pumpen und Anschlüsse aufwändig ebenfalls angehoben werden. Mehrkosten: 600.000 Euro, die aus liquiden Mitteln der Stadtwerke bezahlt werden.

Der Betriebsausschuss musste der Mehrausgabe zustimmen und tat dies auch. Denn ohne die Arbeiten wäre ein ordnungsgemäßer Betrieb der Kläranlage nicht auf Dauer möglich gewesen. Die Arbeiten sollen Ende Februar 2024 fertig werden.

Zuletzt waren mehrfach hohe Mehrausgaben im Bereich Stadtentwässerung/Kläranlagen notwendig geworden. Vor allem die Vererdungsbecken am Schlagbrückener Weg sind in die Jahre gekommen und zumindest zwei von ihnen funktionierten zuletzt nicht mehr einwandfrei.

Ob und welche Mehrkosten an die Gebührenzahler, also die Meppener Bürger weitergegeben werden müssen, ist noch nicht klar.