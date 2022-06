Schon am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der SV Groß Hesepe den SC Spelle-Venhaus II, der sich am letzten Spieltag in der Süd-Staffel vom vierten auf den zweiten Platz vorschob. Im zweiten Relegationsspiel hat Germania Twist den Vizemeister aus dem Norden, RW Heede, zu Gast. Die weiteren Begegnungen finden statt am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag, 16. Juni, um 16 Uhr.