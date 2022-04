Eine junge Frau hatte sich aufgrund von Presseberichten ( wir berichteten ) am Dienstag bei der Polizei gemeldet, die in Hüntel einen Mann auf einem roten Roller gesehen hatte, wie ihn der Täter fuhr. Der hatte am 9. Juli drei Frauen sexuell belästigt und war mit einem roten Roller geflüchtet. Unter anderem schaute der Mann bei dem öffentlichen WC vor dem Kaufland in Meppen im Damen-WC über eine Trennwand hinweg einer Frau beim Urinieren zu. Auf dem Leinpfad entlang der Ems in Hüntel (Höhe Bundesstraßenbrücke) sprach er eine jugendliche Radfahrerin an und fragte sie nach dem Weg. Während sie ihm antwortete, griff ihr der Mann unvermittelt von hinten an die Hose bzw. Unterhose.