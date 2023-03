Welche Stunde hat geschlagen? Früher gab es unterschiedliche Zeitrechnungen. Auch in Meppen gab es eine „Meppener Ortszeit“. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down 31 Minuten Unterschied Zeitumstellung für immer: Als die Meppener Ortszeit 1893 endete Von Tobias Böckermann | 25.03.2023, 10:24 Uhr

Seit 1980 werden am letzten Märzwochenende in Deutschland die Uhren eine Stunde vorgestellt – aller Kritik zum Trotz. Kaum noch aber ist bekannt: In Meppen gab es bis 1893 eine „Meppener Ortszeit“, also eine ganz eigene Zeitrechnung.