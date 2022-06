Die zehnte Meisterschaft hatte es in sich, denn sie litt unter teilweise miserablen Wetterverhältnissen. Immerhin nahmen trotzdem noch 96 Mannschaften teil, die in zehn Vorrunden die Endspielteilnehmer ermittelten. „Ich habe die Aktiven wirklich bewundert, denn teilweise wurde in den Vorrunden eher auf einer Wasser- als auf einer Eisfläche gespielt“, so Limbeck. Für 2012 kündigte er an, die Eisfläche überdachen zu lassen, um bessere Bedingungen zu schaffen. Und trotz der schlechten Wetterverhältnisse haben sich bereits jetzt die meisten wieder für die elfte Eisstock-Meisterschaft angemeldet.