Die Würth-Gruppe, die sich selbst als Weltmarktführer im Bereich Montage- und Befestigungsmaterial bezeichnet, eröffnet in Meppen eine neue Filiale. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Spezialist für Handwerkerbedarf Würth eröffnet Filiale in Meppen unweit der B70 Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.11.2022, 17:12 Uhr

In das neue Gewerbegebiet an der Haarbrücke in Meppen unweit der B70 zieht langsam Leben ein. Am Freitag eröffnet die Firma Würth, Experte für Schrauben, Dübel und Maschinen für Handwerker, hier eine neue Filiale. Einkaufen kann hier allerdings nicht jeder.